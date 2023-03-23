https://ria.ru/20230323/uran-1860188523.html

Адвокат рассказал о процессе против НАТО за использование обедненного урана

Адвокат рассказал о процессе против НАТО за использование обедненного урана - РИА Новости, 23.03.2023

Адвокат рассказал о процессе против НАТО за использование обедненного урана

Адвокат сербского офицера, умершего от последствий применения НАТО обедненного урана при бомбардировках 1999 года, ожидает первого заседания Высшего суда в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:09

2023-03-23T19:09

2023-03-23T19:09

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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Адвокат сербского офицера, умершего от последствий применения НАТО обедненного урана при бомбардировках 1999 года, ожидает первого заседания Высшего суда в Белграде по иску к Североатлантическому альянсу до конца года, заявил РИА Новости сам юрист Срджан Алексич. В Сербии 24 марта - очередная годовщина бомбардировок НАТО, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов, а последствия применения обедненного урана регистрируются медиками. Адвокат, представляющий интересы пострадавших, заявил ранее, что применение снарядов с обедненным ураном в зоне конфликта на Украине и в боевых действиях во всем мире необходимо запретить, это военное преступление с тяжелейшими последствиями для многих поколений людей. "В январе 2021 года мы подали в Высший суд в Белграде первый иск от имени полковника армии Сербии Драгана Стойчича, который с тех пор скончался. НАТО ответила на наш иск, что не желает участвовать в процессе, так как обладает иммунитетом согласно договору с властями Сербии. Таким образом они высказались перед нашим судом", - заявил юрист-международник агентству. После этого Алексич получил официальные результаты экспертизы анализов полковника из лаборатории института в Турине в Италии. Утверждено присутствие обедненного урана в организме Стойчича в 500 раз больше нормы, а также других радиоактивных металлов, вызывающих онкологические заболевания. "Таким образом, у нас есть материальные доказательства. Истец скончался, процесс продолжается от имени его вдовы, ожидаю до конца года первое заседание. Представители НАТО не желают появляться, но суд может и без их участия принять вердикт в первой инстанции. Мы требуем компенсации для семьи пострадавшего. Конкретная дата заседания пока не назначена, ожидаю ее назначение в ближайшее время", - указал собеседник агентства. Адвокат подал в Высший суд в Белграде 20 января 2022 года два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Первый подобный иск к НАТО от физических лиц был подан в январе 2021 года. Помогает Алексичу итальянский адвокат Анджело Фиоре Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных и добился свыше 300 решений судов, которые уже вступили в силу в Европе. Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала в мае 2022 года в ответе на иск Алексича, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории "О транзитном участии и поддержке миротворческих операций" от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде. Итальянский юрист Тарталья и его сербский коллега Алексич сообщили в ответ РИА Новости, что НАТО не обладает судебным иммунитетом в делах о военном преступлении - бомбардировках Сербии снарядами с обедненным ураном. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230322/serbiya-1859901937.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

https://ria.ru/20230323/ukraintsy-1860022083.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), уэсли кларк, хавьер солано, косово, слободан милошевич, нато, оон