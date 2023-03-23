https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

Обедненный уран

Обедненный уран - РИА Новости, 23.03.2023

Обедненный уран

Обедненный уран (ОУ) является побочным продуктом технологического процесса изготовления топлива для некоторых типов ядерных реакторов и материалов для ядерного... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:33

2023-03-23T14:33

2023-03-23T14:33

справки

уран

в мире

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Обедненный уран (ОУ) является побочным продуктом технологического процесса изготовления топлива для некоторых типов ядерных реакторов и материалов для ядерного оружия. При изготовлении такого топлива и материалов природный уран (U) обогащают, увеличивая содержание в нем изотопа U-235, который обеспечивает ядерное деление. Смесь, остающаяся после удаления обогащенного урана, называют обедненным ураном, поскольку в ней содержатся уменьшенные количества изотопов U-235 и U-234.ОУ на 60% менее радиоактивен, чем природный уран. В химическом отношении он ведет себя так же, как природный уран. Кроме того, ОУ – это металл очень высокой плотности, что позволяет использовать его в ряде коммерческих применений, таких, как балласт в судах и самолетах. Он может также применяться для увеличения прочности брони военной техники, например, танков и для изготовления бронебойных боеприпасов. Преимуществом урана для бронебойных боеприпасов является его свойство воспламеняться при ударе и пробивании брони. Это объясняется тем, что чем сильнее по физическим свойствам, в том числе по электроотрицательности, отличаются металлы сердечника из урана и броневой защиты, тем более прочные соединения ими образуются, в результате создается большое количество тепла. Малые осколки возгораются, могут привести к возгоранию запаса горючего боевой техники и взрыву боекомплекта.Уран также обладает таким свойством как способность к самозатачиванию, именуемое абляционным срезанием, в результате снаряды приобретают форму, способствующую пробиванию брони.Впервые начинять снаряды обедненным ураном придумали в Третьем рейхе, где таким образом решили компенсировать недостаток вольфрама, который использовался для производства бронебойных сердечников пуль и снарядов.Армия США начала производить бронебойные снаряды с обедненным ураном в 1970-х годах. США также добавили обедненный уран в композитную танковую броню и к боеприпасам для штурмовиков ВВС А-10, известными как "убийца танков". Боеприпасы с сердечниками из обедненного урана стоят на вооружении многих стран: США, Великобритании, России, Германии, Франции, Израиля.По словам экспертов, в настоящее время бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана могут входить в состав боекомплектов танков M1 Abrams (США) и Challenger 2 (Великобритания).Согласно информации из открытых источников, российская армия располагает новейшим типом боеприпаса 3БМ60 "Свинец-2", сердечник которого выполнен из так называемого Материала-Б, так в армейских кругах называют сплав обедненного урана с вольфрамом.Такой снаряд способен пробить 800-830 мм броню на дистанции в 2 километра. Для сравнения, разработанный в конце 1991 году "Свинец-1" на основе сердечника из карбида вольфрама пробивает броню в 700-740 мм на таком же расстоянии.Под такое вооружение, в частности, адаптирован российский модернизированный танк Т-80БВМ.НАТО использовало такие снаряды во время агрессии против Югославии в 1999 году. По данным альянса, в общей сложности на территорию страны тогда попало около 10 тонн обедненного урана. В последующие годы граждане Сербии неоднократно подавали в суды иски против НАТО из-за вреда здоровью, который, по их мнению, причинило применение ОУ.Кроме того, США массово применяли такие боеприпасы во время боевых действий в Ираке. По информации журнала Harvard International Review, в ходе войны в Персидском заливе было использовано до 300 тонн обедненного урана, а во время войны в Ираке 2003 года могло быть использовано до двух тысяч тонн ОУ.Общепринятых научных данных на предмет воздействия снарядов с обедненным ураном на экосистему и здоровье человека нет. Свидетельств о пагубном влиянии этого соединения предостаточно, однако власти западных стран отвергают все подобные обвинения.О возможном вреде использования подобных снарядов говорится и на сайте Департамента по делам ветеранов США. По информации ведомства, такие снаряды представляют собой потенциальную опасность для здоровья при попадании вещества в организм, например, через осколки или при вдыхании. В материале также указано, что нахождение рядом с такими боеприпасами не наносит вреда здоровью. Вместе с тем департамент предоставляет ветеранам боевых действий возможность подать иск о компенсации по инвалидности в связи с проблемами со здоровьем, которые, по их мнению, связаны с воздействием ОУ. Официально боеприпасы с обедненным ураном не являются ядерным или химическим оружием, их применение не запрещено и никак не регулируется с точки зрения международных конвенций.На сайте ООН отмечается, что согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной.Однако в тех случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, уран, в мире