https://ria.ru/20230323/uran-1860046591.html

Захарова рассказала о разрушительном подходе Запада из-за снарядов с ураном

Захарова рассказала о разрушительном подходе Запада из-за снарядов с ураном - РИА Новости, 23.03.2023

Захарова рассказала о разрушительном подходе Запада из-за снарядов с ураном

Разрушительные действия Запада — своеобразный стандарт для евроатлантических стран, отметила представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Британии... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:16

2023-03-23T13:16

2023-03-23T14:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

мария захарова

украина

великобритания

ядерное оружие

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Разрушительные действия Запада — своеобразный стандарт для евроатлантических стран, отметила представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Британии поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Она назвала "лукавыми" заявления об отсутствии угрозы при применении снарядов с обедненным ураном, приведя в качестве примера их использование в Ираке и Югославии. "Но когда они говорят, что все это применяется ими регулярно и отвечает их стандартам — вот здесь они не обманывают. Это действительно для них норма — использование таких снарядов, которые приносят такие последствия", — подчеркнула Захарова. Она напомнила, что эти боеприпасы несут угрозу не только тем, кто их использует, но и будущим поколениям и "всем, кто пользуется результатами и плодами, которые возделываются на этой почве". "Действительно, для них это определенный стандарт, западный стандарт. Другое дело, что для нас это стандартом не является, поэтому мы об этом и говорим. Такой разрушительный подход Запада, глобального разрушения — он не нов", — указала Захарова. Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230323/antonov-1859929106.html

https://ria.ru/20230322/medvedev-1859911501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, мария захарова, украина, великобритания, ядерное оружие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр