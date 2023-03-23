https://ria.ru/20230323/uran-1860046591.html
Захарова рассказала о разрушительном подходе Запада из-за снарядов с ураном
Захарова рассказала о разрушительном подходе Запада из-за снарядов с ураном - РИА Новости, 23.03.2023
Захарова рассказала о разрушительном подходе Запада из-за снарядов с ураном
Разрушительные действия Запада — своеобразный стандарт для евроатлантических стран, отметила представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Британии... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:16
2023-03-23T13:16
2023-03-23T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мария захарова
украина
великобритания
ядерное оружие
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Разрушительные действия Запада — своеобразный стандарт для евроатлантических стран, отметила представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Британии поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Она назвала "лукавыми" заявления об отсутствии угрозы при применении снарядов с обедненным ураном, приведя в качестве примера их использование в Ираке и Югославии. "Но когда они говорят, что все это применяется ими регулярно и отвечает их стандартам — вот здесь они не обманывают. Это действительно для них норма — использование таких снарядов, которые приносят такие последствия", — подчеркнула Захарова. Она напомнила, что эти боеприпасы несут угрозу не только тем, кто их использует, но и будущим поколениям и "всем, кто пользуется результатами и плодами, которые возделываются на этой почве". "Действительно, для них это определенный стандарт, западный стандарт. Другое дело, что для нас это стандартом не является, поэтому мы об этом и говорим. Такой разрушительный подход Запада, глобального разрушения — он не нов", — указала Захарова. Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Владимир Путин предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, мария захарова, украина, великобритания, ядерное оружие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мария Захарова, Украина, Великобритания, Ядерное оружие, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова рассказала о разрушительном подходе Запада из-за снарядов с ураном
Захарова назвала планы Лондона поставить Киеву боеприпасы с ураном разрушительными
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Разрушительные действия Запада — своеобразный стандарт для евроатлантических стран, отметила представитель МИД Мария Захарова, комментируя планы Британии поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
«
"Когда мы слышим заявления из Лондона, что ничего особенного не случилось и они действуют так, как действовали всегда, и все "абсолютно в рамках стандарта", складывается двойственное ощущение", — отметила дипломат.
Она назвала "лукавыми" заявления об отсутствии угрозы при применении снарядов с обедненным ураном, приведя в качестве примера их использование в Ираке
и Югославии
.
"Но когда они говорят, что все это применяется ими регулярно и отвечает их стандартам — вот здесь они не обманывают. Это действительно для них норма — использование таких снарядов, которые приносят такие последствия", — подчеркнула Захарова.
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Она напомнила, что эти боеприпасы несут угрозу не только тем, кто их использует, но и будущим поколениям и "всем, кто пользуется результатами и плодами, которые возделываются на этой почве".
"Действительно, для них это определенный стандарт, западный стандарт. Другое дело, что для нас это стандартом не является, поэтому мы об этом и говорим. Такой разрушительный подход Запада, глобального разрушения — он не нов", — указала Захарова.
Антонов: поставки Киеву снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Владимир Путин
предупредил, что Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
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