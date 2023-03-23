Захарова рассказала, к чему приведет Украину борьба с канонической УПЦ
Захарова: борьба руководства Украины с канонической УПЦ приведет к трагическому результату
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новый этап борьбы украинского руководства с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) будет иметь трагические последствия, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Последствия будут трагическими", - сказала Захарова на брифинге.
Кроме того, Захарова осудила недавний случай сожжения Корана украинскими военными, видео с которым выложил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещавший найти и наказать виновных.
"Еще раз хотела бы повторить: сожжение Корана на костре, гонения, а теперь уже просто, по сути, депортация православных монахов из их святых мест, лишение их возможности доступа к святыням – это не единичные случаи, а системные. Они не остановятся на этом, они пойдут дальше", - добавила она.
В настоящее время украинское руководство пытается вытеснить УПЦ из Киево-Печерской лавры, одного из главных монастырей страны. В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ).
После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Кроме того, Тернопольский областной совет заявил, что намерен лишить УПЦ права пользоваться Почаевской лаврой, еще одним важнейшим монастырем Украины. Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь, подозревала ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (в миру Виктора Смакоуза) в "антиукраинской деятельности". У него проводились обыски.