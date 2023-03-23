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Захарова рассказала, к чему приведет Украину борьба с канонической УПЦ - РИА Новости, 23.03.2023
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Религия
 
19:02 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/upts-1860185866.html
Захарова рассказала, к чему приведет Украину борьба с канонической УПЦ
Захарова рассказала, к чему приведет Украину борьба с канонической УПЦ - РИА Новости, 23.03.2023
Захарова рассказала, к чему приведет Украину борьба с канонической УПЦ
Новый этап борьбы украинского руководства с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) будет иметь трагические последствия, заявила в четверг... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:02
2023-03-23T19:02
религия
украина
россия
мария захарова
рамзан кадыров
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новый этап борьбы украинского руководства с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) будет иметь трагические последствия, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Последствия будут трагическими", - сказала Захарова на брифинге. Кроме того, Захарова осудила недавний случай сожжения Корана украинскими военными, видео с которым выложил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещавший найти и наказать виновных. "Еще раз хотела бы повторить: сожжение Корана на костре, гонения, а теперь уже просто, по сути, депортация православных монахов из их святых мест, лишение их возможности доступа к святыням – это не единичные случаи, а системные. Они не остановятся на этом, они пойдут дальше", - добавила она. В настоящее время украинское руководство пытается вытеснить УПЦ из Киево-Печерской лавры, одного из главных монастырей страны. В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Кроме того, Тернопольский областной совет заявил, что намерен лишить УПЦ права пользоваться Почаевской лаврой, еще одним важнейшим монастырем Украины. Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь, подозревала ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (в миру Виктора Смакоуза) в "антиукраинской деятельности". У него проводились обыски.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html
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украина, россия, мария захарова, рамзан кадыров, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины
Религия, Украина, Россия, Мария Захарова, Рамзан Кадыров, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Служба безопасности Украины
Захарова рассказала, к чему приведет Украину борьба с канонической УПЦ

Захарова: борьба руководства Украины с канонической УПЦ приведет к трагическому результату

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Новый этап борьбы украинского руководства с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) будет иметь трагические последствия, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Последствия будут трагическими", - сказала Захарова на брифинге.
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Кроме того, Захарова осудила недавний случай сожжения Корана украинскими военными, видео с которым выложил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещавший найти и наказать виновных.
"Еще раз хотела бы повторить: сожжение Корана на костре, гонения, а теперь уже просто, по сути, депортация православных монахов из их святых мест, лишение их возможности доступа к святыням – это не единичные случаи, а системные. Они не остановятся на этом, они пойдут дальше", - добавила она.
В настоящее время украинское руководство пытается вытеснить УПЦ из Киево-Печерской лавры, одного из главных монастырей страны. В начале января украинские власти отобрали у канонической УПЦ Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ).
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После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Кроме того, Тернопольский областной совет заявил, что намерен лишить УПЦ права пользоваться Почаевской лаврой, еще одним важнейшим монастырем Украины. Служба безопасности Украины (СБУ), в свою очередь, подозревала ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ архиепископа Шумского Иова (в миру Виктора Смакоуза) в "антиукраинской деятельности". У него проводились обыски.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаРоссияМария ЗахароваРамзан КадыровАлександр Ткаченко (протоиерей)Православная церковь Украины (ПЦУ)Служба безопасности Украины
 
 
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