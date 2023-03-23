https://ria.ru/20230323/upts-1860153285.html

Константинопольский патриархат предлагал УПЦ перейти под его экзархат

Константинопольский патриархат предлагал УПЦ перейти под его экзархат - РИА Новости, 23.03.2023

Константинопольский патриархат предлагал УПЦ перейти под его экзархат

Патриарх Константинопольский Варфоломей предлагал главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:40

2023-03-23T17:40

2023-03-23T17:51

религия

религия

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей предлагал главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию поклониться ему и сделать Церковь его экзархатом, чтобы решить проблемы с украинскими властями, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). "У нас нет, слава Богу, непонимания с Католической церковью, с мусульманским миром. У нас есть только политические амбиции патриарха Варфоломея, который уже сказал, что сделает экзархат, если только владыка Онуфрий поклонится ему: "Поклонись мне – и все у тебя будет хорошо", – сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на канале лавры в YouTube. Митрополит Павел (Лебедь) возглавляет Киево-Печерскую лавру с 1994 года. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. После признания Фанаром, ПЦУ усилила давление на УПЦ – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, в стране началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции. С 1 января 2023 года священнослужителям УПЦ закрыли доступ в Трапезную церковь и Успенский собор Киево-Печерской лавры, а ПЦУ получила разрешение властей провести в Киево-Печерской лавре рождественское богослужение 7 января.

https://ria.ru/20230323/lavra-1860147391.html

https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина