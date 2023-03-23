https://ria.ru/20230323/upts-1860153285.html
Константинопольский патриархат предлагал УПЦ перейти под его экзархат
Константинопольский патриархат предлагал УПЦ перейти под его экзархат - РИА Новости, 23.03.2023
Константинопольский патриархат предлагал УПЦ перейти под его экзархат
Патриарх Константинопольский Варфоломей предлагал главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:40
2023-03-23T17:40
2023-03-23T17:51
религия
религия
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей предлагал главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию поклониться ему и сделать Церковь его экзархатом, чтобы решить проблемы с украинскими властями, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). "У нас нет, слава Богу, непонимания с Католической церковью, с мусульманским миром. У нас есть только политические амбиции патриарха Варфоломея, который уже сказал, что сделает экзархат, если только владыка Онуфрий поклонится ему: "Поклонись мне – и все у тебя будет хорошо", – сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на канале лавры в YouTube. Митрополит Павел (Лебедь) возглавляет Киево-Печерскую лавру с 1994 года. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ) из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. После признания Фанаром, ПЦУ усилила давление на УПЦ – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, в стране началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции. С 1 января 2023 года священнослужителям УПЦ закрыли доступ в Трапезную церковь и Успенский собор Киево-Печерской лавры, а ПЦУ получила разрешение властей провести в Киево-Печерской лавре рождественское богослужение 7 января.
https://ria.ru/20230323/lavra-1860147391.html
https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина
Религия, Религия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Украина
Константинопольский патриархат предлагал УПЦ перейти под его экзархат
Митрополит Павел: патриарх Константинопольский предлагал УПЦ перейти под его экзархат
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Патриарх Константинопольский Варфоломей предлагал
главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию поклониться ему и сделать Церковь его экзархатом, чтобы решить проблемы с украинскими властями, заявил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь).
"У нас нет, слава Богу, непонимания с Католической церковью, с мусульманским миром. У нас есть только политические амбиции патриарха Варфоломея, который уже сказал, что сделает экзархат, если только владыка Онуфрий поклонится ему: "Поклонись мне – и все у тебя будет хорошо", – сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на канале лавры в YouTube.
Митрополит Павел (Лебедь) возглавляет Киево-Печерскую лавру с 1994 года.
Русская православная церковь
в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом
из-за создания на Украине "Православной церкви Украины" (ПЦУ)
из раскольнических структур. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской православных церквей. Русская православная церковь (РПЦ) в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Киево-Печерскую лавру оцепила полиция
После признания Фанаром, ПЦУ усилила давление на УПЦ – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, в стране началась информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, в поиске доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
С 1 января 2023 года священнослужителям УПЦ закрыли доступ в Трапезную церковь и Успенский собор Киево-Печерской лавры, а ПЦУ получила разрешение властей провести в Киево-Печерской лавре рождественское богослужение 7 января.
Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"