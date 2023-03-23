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Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца" - РИА Новости, 23.03.2023
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Религия
 
04:08 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html
Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"
Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца" - РИА Новости, 23.03.2023
Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"
Некоторые насельники Киево-Печерской лавры покинут обитель, но часть монахов "останутся в лавре и будут стоять до конца", предположил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T04:08
2023-03-23T04:08
религия
украина
киев
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
русская православная церковь
юнеско
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Некоторые насельники Киево-Печерской лавры покинут обитель, но часть монахов "останутся в лавре и будут стоять до конца", предположил в беседе с РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в Киево-Печерской лавре. В понедельник он сообщил, что некоторые монахи Киево-Печерской лавры уже покинули монастырь, а библиотека частично роздана прихожанам. Также, по его словам, обучение в Киевской духовной академии и семинарии еще идет, но студенты уже " собирают вещи". В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
https://ria.ru/20230322/vskrytie-1859817474.html
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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, русская православная церковь, юнеско, ситуация вокруг упц, ссср
Религия, Украина, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Русская православная церковь, ЮНЕСКО, Ситуация вокруг УПЦ, СССР
Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"

Верные УПЦ насельники Киево-Печерской лавры "останутся и будут стоять до конца"

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Некоторые насельники Киево-Печерской лавры покинут обитель, но часть монахов "останутся в лавре и будут стоять до конца", предположил в беседе с РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в Киево-Печерской лавре.
«
"Некоторые (насельники - ред.) собираются уехать на малую родину в другие области Украины. У кого жилье в Киеве, разойдутся по квартирам, как в 20-30-е годы XX века - будут сидеть дома, молиться, ждать. Вероятно, небольшая часть - "укропатриоты", кому все равно, какая Церковь - останется в лавре и перейдет к раскольникам. Часть монахов, верных канонической Украинской православной церкви, останутся в лавре и будут стоять до конца", - рассказал источник.
В понедельник он сообщил, что некоторые монахи Киево-Печерской лавры уже покинули монастырь, а библиотека частично роздана прихожанам. Также, по его словам, обучение в Киевской духовной академии и семинарии еще идет, но студенты уже " собирают вещи".
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В РПЦ прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре
Вчера, 16:23
 
РелигияУкраинаКиевАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьРусская православная церковьЮНЕСКОСитуация вокруг УПЦСССР
 
 
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