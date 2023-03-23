Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"
Верные УПЦ насельники Киево-Печерской лавры "останутся и будут стоять до конца"
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Некоторые насельники Киево-Печерской лавры покинут обитель, но часть монахов "останутся в лавре и будут стоять до конца", предположил в беседе с РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в Киево-Печерской лавре.
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"Некоторые (насельники - ред.) собираются уехать на малую родину в другие области Украины. У кого жилье в Киеве, разойдутся по квартирам, как в 20-30-е годы XX века - будут сидеть дома, молиться, ждать. Вероятно, небольшая часть - "укропатриоты", кому все равно, какая Церковь - останется в лавре и перейдет к раскольникам. Часть монахов, верных канонической Украинской православной церкви, останутся в лавре и будут стоять до конца", - рассказал источник.
В понедельник он сообщил, что некоторые монахи Киево-Печерской лавры уже покинули монастырь, а библиотека частично роздана прихожанам. Также, по его словам, обучение в Киевской духовной академии и семинарии еще идет, но студенты уже " собирают вещи".
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).