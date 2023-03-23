https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html

Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"

Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца" - РИА Новости, 23.03.2023

Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"

Некоторые насельники Киево-Печерской лавры покинут обитель, но часть монахов "останутся в лавре и будут стоять до конца", предположил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T04:08

2023-03-23T04:08

2023-03-23T04:08

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украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

украинская православная церковь

русская православная церковь

юнеско

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Некоторые насельники Киево-Печерской лавры покинут обитель, но часть монахов "останутся в лавре и будут стоять до конца", предположил в беседе с РИА Новости источник, осведомленный о ситуации в Киево-Печерской лавре. В понедельник он сообщил, что некоторые монахи Киево-Печерской лавры уже покинули монастырь, а библиотека частично роздана прихожанам. Также, по его словам, обучение в Киевской духовной академии и семинарии еще идет, но студенты уже " собирают вещи". В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью ПЦУ. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры – митрополит Павел (Лебедь).

https://ria.ru/20230322/vskrytie-1859817474.html

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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, русская православная церковь, юнеско, ситуация вокруг упц, ссср