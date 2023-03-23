https://ria.ru/20230323/ukraintsy-1860022083.html

Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО

Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО - РИА Новости, 23.03.2023

Захарова назвала украинцев расходным материалом для НАТО

Украинцы являются для НАТО расходным материалом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:46

2023-03-23T12:46

2023-03-23T12:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинцы являются для НАТО расходным материалом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Альянс фактически превратился в соучастника ужасающих преступлений. Украинцы для НАТО, как мы все видим, - это просто расходный материал. Их судьба ни в европейских столицах, ни за океаном никого не заботит", - заявила Захарова на брифинге. По ее словам, "сталкивать - сталкивали, уничтожать - уничтожали, теперь уже начали просто травить". "Я говорю об отношении западников к гражданам Украины. Верхом цинизма стали недавние сообщения о готовности Британии поставить киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном", - пояснила она. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на запрос британского парламента сообщила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ria.ru/20230321/ukraina-1859554733.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230216/vagner-1852296719.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр