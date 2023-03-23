Рейтинг@Mail.ru
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 23.03.2023 (обновлено: 11:15 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ukraina-1859943990.html
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ - РИА Новости, 23.03.2023
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ
На Украине действует группа, специализирующаяся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которой помогает определять спутник ЦРУ,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:31
2023-03-23T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На Украине действует группа, специализирующаяся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которой помогает определять спутник ЦРУ, пишет британская газета The Times.Формально это подразделение — полицейский спецотряд. Он тесно сотрудничает с Главным управлением разведки Минобороны Украины.Командир отряда утверждает, что группа сама выбирает задачи, а потенциальные цели появляются на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ. О том, что США предоставляют Украине развединформацию и данные спутников, сообщал замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. Он указывал, что это ведет к милитаризации космического пространства.
https://ria.ru/20230321/lovushka-1859345460.html
https://ria.ru/20230323/predlozhenie-1859939092.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ

Times рассказала о спецотряде с Украины, цели для которого определяются через спутник ЦРУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На Украине действует группа, специализирующаяся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которой помогает определять спутник ЦРУ, пишет британская газета The Times.
Формально это подразделение — полицейский спецотряд. Он тесно сотрудничает с Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, угрожающей США
21 марта, 06:40
Командир отряда утверждает, что группа сама выбирает задачи, а потенциальные цели появляются на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ.
«
"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", — уточнил он.
О том, что США предоставляют Украине развединформацию и данные спутников, сообщал замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. Он указывал, что это ведет к милитаризации космического пространства.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В США сделали Украине неожиданное предложение
07:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала