https://ria.ru/20230323/ukraina-1859943990.html

Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ

Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ - РИА Новости, 23.03.2023

Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ

На Украине действует группа, специализирующаяся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которой помогает определять спутник ЦРУ,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:31

2023-03-23T08:31

2023-03-23T11:15

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На Украине действует группа, специализирующаяся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которой помогает определять спутник ЦРУ, пишет британская газета The Times.Формально это подразделение — полицейский спецотряд. Он тесно сотрудничает с Главным управлением разведки Минобороны Украины.Командир отряда утверждает, что группа сама выбирает задачи, а потенциальные цели появляются на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ. О том, что США предоставляют Украине развединформацию и данные спутников, сообщал замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. Он указывал, что это ведет к милитаризации космического пространства.

https://ria.ru/20230321/lovushka-1859345460.html

https://ria.ru/20230323/predlozhenie-1859939092.html

украина

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)