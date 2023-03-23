https://ria.ru/20230323/ukraina-1859943990.html
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ - РИА Новости, 23.03.2023
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ
На Украине действует группа, специализирующаяся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которой помогает определять спутник ЦРУ,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:31
2023-03-23T08:31
2023-03-23T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. На Украине действует группа, специализирующаяся на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня, цели для которой помогает определять спутник ЦРУ, пишет британская газета The Times.Формально это подразделение — полицейский спецотряд. Он тесно сотрудничает с Главным управлением разведки Минобороны Украины.Командир отряда утверждает, что группа сама выбирает задачи, а потенциальные цели появляются на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ. О том, что США предоставляют Украине развединформацию и данные спутников, сообщал замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. Он указывал, что это ведет к милитаризации космического пространства.
https://ria.ru/20230321/lovushka-1859345460.html
https://ria.ru/20230323/predlozhenie-1859939092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Times рассказала об украинском спецотряде, который связан с ЦРУ
Times рассказала о спецотряде с Украины, цели для которого определяются через спутник ЦРУ