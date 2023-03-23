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Между Астраханью и Могилевом могут появиться автобусные туры - РИА Новости, 23.03.2023
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15:39 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/tury-1860106872.html
Между Астраханью и Могилевом могут появиться автобусные туры
Между Астраханью и Могилевом могут появиться автобусные туры - РИА Новости, 23.03.2023
Между Астраханью и Могилевом могут появиться автобусные туры
Программу автобусных туров между Астраханью и белорусским Могилевом разрабатывают в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:39
2023-03-23T15:39
астрахань
могилев
белоруссия
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Программу автобусных туров между Астраханью и белорусским Могилевом разрабатывают в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. На текущей неделе Астрахань с ответным визитом посетила делегация из Могилевской области Белоруссии. Они побывали в особой экономической зоне "Лотос", морском порту, на промышленных предприятиях. Обсуждался обмен опытом в различных областях. "Одним из самых перспективных направлений станет туризм. Сейчас разрабатываем программу автобусных туров между Астраханью и Могилевом", - написал Бабушкин в Telegram. Представители туризма с обеих сторон уверены, что такое путешествие будет пользоваться спросом. Тем более, что въехать в Белоруссию можно по внутреннему российскому паспорту безо всяких виз, отметил он. "Рекомендую выбрать Беларусь местом для отдыха. Это в первую очередь добрые, открытые люди, красивые города с интересной историей и, конечно же, потрясающая белорусская кухня", - добавил губернатор. В феврале текущего года был подписан меморандум об установлении побратимских отношений между Астраханью и Могилевом. Стороны договорились о взаимодействии в сферах культуры, образования, молодежной политики и патриотического воспитания.
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астрахань, могилев, белоруссия, игорь бабушкин, астраханская область
Астрахань, Могилев, Белоруссия, Игорь Бабушкин, Астраханская область
Между Астраханью и Могилевом могут появиться автобусные туры

Губернатор Бабушкин: между Астраханью и Могилевом могут появиться автобусные туры

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАстраханская область
Астраханская область - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Программу автобусных туров между Астраханью и белорусским Могилевом разрабатывают в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
На текущей неделе Астрахань с ответным визитом посетила делегация из Могилевской области Белоруссии. Они побывали в особой экономической зоне "Лотос", морском порту, на промышленных предприятиях. Обсуждался обмен опытом в различных областях.
"Одним из самых перспективных направлений станет туризм. Сейчас разрабатываем программу автобусных туров между Астраханью и Могилевом", - написал Бабушкин в Telegram. Представители туризма с обеих сторон уверены, что такое путешествие будет пользоваться спросом. Тем более, что въехать в Белоруссию можно по внутреннему российскому паспорту безо всяких виз, отметил он.
"Рекомендую выбрать Беларусь местом для отдыха. Это в первую очередь добрые, открытые люди, красивые города с интересной историей и, конечно же, потрясающая белорусская кухня", - добавил губернатор.
В феврале текущего года был подписан меморандум об установлении побратимских отношений между Астраханью и Могилевом. Стороны договорились о взаимодействии в сферах культуры, образования, молодежной политики и патриотического воспитания.
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АстраханьМогилевБелоруссияИгорь БабушкинАстраханская область
 
 
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