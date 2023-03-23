https://ria.ru/20230323/turisty-1859957334.html

В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях

В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях - РИА Новости, 23.03.2023

В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях

Полиция тайского Пхукета после двухдневных поисков нашла двух туристов из России, заблудившихся в национальном парке Сиринат, сообщила газета The Phuket News. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:48

2023-03-23T09:48

2023-03-23T11:01

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:103:1979:1216_1920x0_80_0_0_2bd251eb2b501aa01254034e9de256ed.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Полиция тайского Пхукета после двухдневных поисков нашла двух туристов из России, заблудившихся в национальном парке Сиринат, сообщила газета The Phuket News. Он же ранее и сообщил туристической полиции Пхукета о пропаже россиян.Перед исчезновением туристы гуляли по пляжу Най Янг, а затем зашли в джунгли и пошли на юг в район Као Сай Кху.В поисках участвовали сотрудники туристической полиции и национального парка.

https://ria.ru/20230322/tailand-1859700264.html

пхукет (остров)

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, пхукет (остров), таиланд