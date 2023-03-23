https://ria.ru/20230323/turisty-1859957334.html
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях - РИА Новости, 23.03.2023
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях
Полиция тайского Пхукета после двухдневных поисков нашла двух туристов из России, заблудившихся в национальном парке Сиринат, сообщила газета The Phuket News. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:48
2023-03-23T09:48
2023-03-23T11:01
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новости - туризм
пхукет (остров)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Полиция тайского Пхукета после двухдневных поисков нашла двух туристов из России, заблудившихся в национальном парке Сиринат, сообщила газета The Phuket News. Он же ранее и сообщил туристической полиции Пхукета о пропаже россиян.Перед исчезновением туристы гуляли по пляжу Най Янг, а затем зашли в джунгли и пошли на юг в район Као Сай Кху.В поисках участвовали сотрудники туристической полиции и национального парка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях
Полиция тайского города Пхукет спасла российских туристов, два дня блуждавших в джунглях