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В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
09:48 23.03.2023 (обновлено: 11:01 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/turisty-1859957334.html
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях - РИА Новости, 23.03.2023
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях
Полиция тайского Пхукета после двухдневных поисков нашла двух туристов из России, заблудившихся в национальном парке Сиринат, сообщила газета The Phuket News. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:48
2023-03-23T11:01
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пхукет (остров)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Полиция тайского Пхукета после двухдневных поисков нашла двух туристов из России, заблудившихся в национальном парке Сиринат, сообщила газета The Phuket News. Он же ранее и сообщил туристической полиции Пхукета о пропаже россиян.Перед исчезновением туристы гуляли по пляжу Най Янг, а затем зашли в джунгли и пошли на юг в район Као Сай Кху.В поисках участвовали сотрудники туристической полиции и национального парка.
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новости - туризм, пхукет (остров), таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд
В Таиланде спасли российских туристов, два дня блуждавших в джунглях

Полиция тайского города Пхукет спасла российских туристов, два дня блуждавших в джунглях

© РИА Новости / Валентин Чебунин | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Полиция тайского Пхукета после двухдневных поисков нашла двух туристов из России, заблудившихся в национальном парке Сиринат, сообщила газета The Phuket News.
«
"Туристов наконец нашли возле скал в районе Кхао Сай Кху после полуночи. Пара получила незначительные ссадины, а у одного из туристов была повреждена нога, но их вывели из джунглей в безопасное место и оказали первую помощь, а затем в качестве меры предосторожности доставили в больницу", — заявил изданию директор парка Сорасак Рананан.
Он же ранее и сообщил туристической полиции Пхукета о пропаже россиян.
Перед исчезновением туристы гуляли по пляжу Най Янг, а затем зашли в джунгли и пошли на юг в район Као Сай Кху.
В поисках участвовали сотрудники туристической полиции и национального парка.
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