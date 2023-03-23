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Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/trofei-1860231790.html
Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику
Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику - РИА Новости, 23.03.2023
Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику
Бойцы группы "Вагнера" активно используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику, в том числе танки и БМП, рассказал РИА Новости боец бронегруппы... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:15
2023-03-23T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнера" активно используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику, в том числе танки и БМП, рассказал РИА Новости боец бронегруппы одноименного подразделения, выполняющего ряд задач под Артемовском. Ранее танкисты группы "Вагнера" заявили, что с нетерпением ждут появления немецких танков Leopard, чтобы развернуть эти боевые машины против украинских войск. "Данную машину непосредственно "затрофеили" во время очередных боев под Бахмутом. Машину на данный момент восстановили, машина вскоре будет готова к ведению боевых действий. Поедет в Бахмут", - рассказал боец, демонстрируя трофейную БМП. Он уточнил, что трофейного вооружения и бронетехники у группы "Вагнера" достаточно много, только в бронегруппе бойца порядка семи восстановленных машин украинской армии. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику

Бойцы "Вагнера" рассказали, что активно используют трофейное оружие в боях за Артемовск

© AP Photo / Roman ChopВид на город Артемовск
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Вид на город Артемовск. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнера" активно используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику, в том числе танки и БМП, рассказал РИА Новости боец бронегруппы одноименного подразделения, выполняющего ряд задач под Артемовском.
Ранее танкисты группы "Вагнера" заявили, что с нетерпением ждут появления немецких танков Leopard, чтобы развернуть эти боевые машины против украинских войск.
"Данную машину непосредственно "затрофеили" во время очередных боев под Бахмутом. Машину на данный момент восстановили, машина вскоре будет готова к ведению боевых действий. Поедет в Бахмут", - рассказал боец, демонстрируя трофейную БМП.
Он уточнил, что трофейного вооружения и бронетехники у группы "Вагнера" достаточно много, только в бронегруппе бойца порядка семи восстановленных машин украинской армии.
«
"Если взяли трофей, то нужно восстанавливать его, ставить в строй и воевать на нем. Ты бьешь врага его же оружием, что может быть лучше!" - сказал боец.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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