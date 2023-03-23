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Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику

Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику - РИА Новости, 23.03.2023

Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику

Бойцы группы "Вагнера" активно используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику, в том числе танки и БМП, рассказал РИА Новости боец бронегруппы... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:15

2023-03-23T23:15

2023-03-23T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнера" активно используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику, в том числе танки и БМП, рассказал РИА Новости боец бронегруппы одноименного подразделения, выполняющего ряд задач под Артемовском. Ранее танкисты группы "Вагнера" заявили, что с нетерпением ждут появления немецких танков Leopard, чтобы развернуть эти боевые машины против украинских войск. "Данную машину непосредственно "затрофеили" во время очередных боев под Бахмутом. Машину на данный момент восстановили, машина вскоре будет готова к ведению боевых действий. Поедет в Бахмут", - рассказал боец, демонстрируя трофейную БМП. Он уточнил, что трофейного вооружения и бронетехники у группы "Вагнера" достаточно много, только в бронегруппе бойца порядка семи восстановленных машин украинской армии. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

артемовск

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в мире, артемовск, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"