https://ria.ru/20230323/trevoga-1860089378.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.03.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:00
2023-03-23T15:00
2023-03-23T15:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ее отменили через два часа. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях снова прозвучал около 13.30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу