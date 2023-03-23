https://ria.ru/20230323/trevoga-1860089378.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.03.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:00

2023-03-23T15:00

2023-03-23T15:00

специальная военная операция на украине

украина

в мире

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, ее отменили через два часа. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях снова прозвучал около 13.30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

днепропетровская область

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украина, в мире, днепропетровская область, вооруженные силы рф