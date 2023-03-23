https://ria.ru/20230323/tramp-1859924275.html

Трамп назвал оплату молчания Дэниэлс личной инициативой бывшего юриста

Трамп назвал оплату молчания Дэниэлс личной инициативой бывшего юриста - РИА Новости, 23.03.2023

Трамп назвал оплату молчания Дэниэлс личной инициативой бывшего юриста

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал прекратить судебное преследование в отношении него по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс денег,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T01:49

2023-03-23T01:49

2023-03-23T06:05

дональд трамп

майкл коэн

trump organization

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27306332fd4fca272e7cd2425ab54688.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал прекратить судебное преследование в отношении него по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс денег, опубликовав документ, якобы подтверждающий, что его бывший юрист Майкл Коэн "оплатил" ее молчание по собственной инициативе.В подтверждение своих слов он опубликовал письмо Стивена Райана, советника Коэна, датированное 8 февраля 2018 года и направленное в Комиссию. В нем Райан заявляет, что до начала президентских выборов в 2016 году его клиент из собственных средств заплатил порядка 130 тысяч долларов Дэниэлс, упомянутой в документе под ее настоящим именем — Стэфани Клиффорд. В письме также подчеркивается, что ни принадлежащая Трампу компания Trump Organization, ни его предвыборный штаб не были причастны к этой транзакции ни напрямую, ни косвенно.Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниэлс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.Таким образом, Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.

https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, майкл коэн, trump organization, сша, манхэттен, нью-йорк (город), в мире