https://ria.ru/20230323/tramp-1859924275.html
Трамп назвал оплату молчания Дэниэлс личной инициативой бывшего юриста
Трамп назвал оплату молчания Дэниэлс личной инициативой бывшего юриста - РИА Новости, 23.03.2023
Трамп назвал оплату молчания Дэниэлс личной инициативой бывшего юриста
Бывший президент США Дональд Трамп потребовал прекратить судебное преследование в отношении него по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс денег,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T01:49
2023-03-23T01:49
2023-03-23T06:05
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал прекратить судебное преследование в отношении него по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс денег, опубликовав документ, якобы подтверждающий, что его бывший юрист Майкл Коэн "оплатил" ее молчание по собственной инициативе.В подтверждение своих слов он опубликовал письмо Стивена Райана, советника Коэна, датированное 8 февраля 2018 года и направленное в Комиссию. В нем Райан заявляет, что до начала президентских выборов в 2016 году его клиент из собственных средств заплатил порядка 130 тысяч долларов Дэниэлс, упомянутой в документе под ее настоящим именем — Стэфани Клиффорд. В письме также подчеркивается, что ни принадлежащая Трампу компания Trump Organization, ни его предвыборный штаб не были причастны к этой транзакции ни напрямую, ни косвенно.Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниэлс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.Таким образом, Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.
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дональд трамп, майкл коэн, trump organization, сша, манхэттен, нью-йорк (город), в мире
Дональд Трамп, Майкл Коэн, Trump Organization, США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), В мире
Трамп назвал оплату молчания Дэниэлс личной инициативой бывшего юриста
Трамп заявил, что его бывший юрист оплатил молчание Сторми Дэниэлс по своей инициативе
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал прекратить судебное преследование в отношении него по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс денег, опубликовав документ, якобы подтверждающий, что его бывший юрист Майкл Коэн "оплатил" ее молчание по собственной инициативе.
«
"Смотрите, что обнаружилось — письмо от адвоката Коэна в Федеральную избирательную комиссию. Оно носит полностью оправдывающий характер и должно немедленно положить конец охоте на ведьм, которую проводит окружной прокурор Манхэттена. Коэн признается, что он сделал это сам. Окружной прокурор должен продолжать преследовать преступников, чтобы люди могли ходить по улицам Нью-Йорка и не быть убитыми", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В подтверждение своих слов он опубликовал письмо Стивена Райана, советника Коэна, датированное 8 февраля 2018 года и направленное в Комиссию. В нем Райан заявляет, что до начала президентских выборов в 2016 году его клиент из собственных средств заплатил порядка 130 тысяч долларов Дэниэлс, упомянутой в документе под ее настоящим именем — Стэфани Клиффорд. В письме также подчеркивается, что ни принадлежащая Трампу компания Trump Organization
, ни его предвыборный штаб не были причастны к этой транзакции ни напрямую, ни косвенно.
Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниэлс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.
Таким образом, Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.
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