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Товарооборот с ЕС сдулся по вине самой Европы, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
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07:13 23.03.2023
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Товарооборот с ЕС сдулся по вине самой Европы, заявил Медведев
Товарооборот с ЕС сдулся по вине самой Европы, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
Товарооборот с ЕС сдулся по вине самой Европы, заявил Медведев
Товарооборот России и Евросоюза сильно сдулся из-за решений ЕС, но они потеряли гораздо больше, чем мы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:13
2023-03-23T07:13
экономика
европа
китай
дмитрий медведев
евросоюз
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза сильно сдулся из-за решений ЕС, но они потеряли гораздо больше, чем мы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При этом Медведев отметил, что товарооборот Росси с Китаем в 2023-2024 году достигнет 300 миллиардов долларов.
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экономика, европа, китай, дмитрий медведев, евросоюз, россия
Экономика, Европа, Китай, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Россия
Товарооборот с ЕС сдулся по вине самой Европы, заявил Медведев

Медведев: товарооборот с ЕС упал по вине самой Европы, потерявшей больше, чем Россия

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП Чернышевское в Калининградской области в районе границы с Литвой - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза сильно сдулся из-за решений ЕС, но они потеряли гораздо больше, чем мы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Вот совсем недавно наш товарооборот с Евросоюзом был 400 (миллиардов долларов - ред.), теперь он очень сильно сдулся из-за того, что они приняли дурацкие решения. Ну, бог им судья, они потеряли гораздо больше, чем мы, на мой взгляд, хотя мы тоже, конечно, потеряли", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
При этом Медведев отметил, что товарооборот Росси с Китаем в 2023-2024 году достигнет 300 миллиардов долларов.
 
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