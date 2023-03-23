Товарооборот с ЕС сдулся по вине самой Европы, заявил Медведев
Медведев: товарооборот с ЕС упал по вине самой Европы, потерявшей больше, чем Россия
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкГрузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой
Грузовой автомобиль недалеко от КПП "Чернышевское" в Калининградской области в районе границы с Литвой. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза сильно сдулся из-за решений ЕС, но они потеряли гораздо больше, чем мы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Вот совсем недавно наш товарооборот с Евросоюзом был 400 (миллиардов долларов - ред.), теперь он очень сильно сдулся из-за того, что они приняли дурацкие решения. Ну, бог им судья, они потеряли гораздо больше, чем мы, на мой взгляд, хотя мы тоже, конечно, потеряли", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
При этом Медведев отметил, что товарооборот Росси с Китаем в 2023-2024 году достигнет 300 миллиардов долларов.