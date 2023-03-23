Товарооборот с ЕС сдулся по вине самой Европы, заявил Медведев

«

"Вот совсем недавно наш товарооборот с Евросоюзом был 400 (миллиардов долларов - ред.), теперь он очень сильно сдулся из-за того, что они приняли дурацкие решения. Ну, бог им судья, они потеряли гораздо больше, чем мы, на мой взгляд, хотя мы тоже, конечно, потеряли", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.