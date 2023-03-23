https://ria.ru/20230323/tiktok-1860193805.html

Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности

Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности - РИА Новости, 23.03.2023

Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности

Администрация США рассматривает китайскую социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности, с которой необходимо "покончить так или иначе", заявил в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:26

2023-03-23T19:26

2023-03-23T19:41

в мире

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джо байден

tiktok

энтони блинкен

технологии

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает китайскую социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности, с которой необходимо "покончить так или иначе", заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен.Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.

https://ria.ru/20230322/tiktok-1859757110.html

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в мире, сша, джо байден, tiktok, энтони блинкен, технологии