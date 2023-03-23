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Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности - РИА Новости, 23.03.2023
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19:26 23.03.2023 (обновлено: 19:41 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/tiktok-1860193805.html
Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности
Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности - РИА Новости, 23.03.2023
Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности
Администрация США рассматривает китайскую социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности, с которой необходимо "покончить так или иначе", заявил в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:26
2023-03-23T19:41
в мире
сша
джо байден
tiktok
энтони блинкен
технологии
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает китайскую социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности, с которой необходимо "покончить так или иначе", заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен.Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.
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в мире, сша, джо байден, tiktok, энтони блинкен, технологии
В мире, США, Джо Байден, TikTok, Энтони Блинкен, Технологии
Администрация США рассматривает TikTok в качестве угрозы нацбезопасности

Блинкен: администрация США рассматривает соцсеть TikTok в качестве угрозы нацбезопасности

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Администрация США рассматривает китайскую социальную сеть TikTok как угрозу национальной безопасности, с которой необходимо "покончить так или иначе", заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Я считаю, что да, это так. С (этой угрозой) необходимо покончить тем или иным способом, и существуют различные методы, чтобы сделать это", - сказал Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос одного из конгрессменов о том, рассматривают ли в администрации TikTok в качестве угрозы нацбезопасности США и, если это так, считают ли в Вашингтоне необходимым положить ей конец.
Проблемы TikTok начались еще при администрации Дональда Трампа, который грозил запретом соцсети в США. Администрация Джо Байдена также настроена критически в отношении TikTok и, как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, требует от владельцев TikTok, компании ByteDance, продать их долю, в противном случае приложение может быть запрещено. Согласно информации газеты, представители TikTok придерживаются позиции, что принудительная продажа не поможет решить предполагаемую угрозу безопасности.
Число пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек. Из-за существующих опасений TikTok уже запрещен к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне, аналогичные ограничения введены местными властями в более чем трех десятках штатов.
Страница TikTok на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Глава TikTok выступит перед конгрессом США
22 марта, 13:06
 
В миреСШАДжо БайденTikTokЭнтони БлинкенТехнологии
 
 
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