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Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет
Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет - РИА Новости, 23.03.2023
Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет
Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет, пишет People. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:06
2023-03-23T13:06
2023-03-23T13:29
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет, пишет People. Два года блогер страдала от сильных мигреней, несколько месяцев назад ей диагностировали неврит зрительного нерва. Ранее причиной головных болей называли стресс.Она говорила, что из-за состояния здоровья ее возят на коляске. Недавно девушку госпитализировали, но выписали 12 марта. Однако через несколько дней боль вернулась, и она вновь оказалась в больнице. В опубликованном за два до смерти посте она рассказала, что ждет операцию. Звезда TikTok надеялась, что хирургическое вмешательство ей поможет почувствовать себя лучше. У Джехан Томас осталось двое детей. Ранее сообщалось о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет
Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет, пишет
People.
Два года блогер страдала от сильных мигреней, несколько месяцев назад ей диагностировали неврит зрительного нерва. Ранее причиной головных болей называли стресс.
«
"Тогда считали, что у меня рассеянный склероз, что на данный момент исключено, но сейчас давление в моей голове буквально валит меня с ног", — жаловалась ранее Томас.
Она говорила, что из-за состояния здоровья ее возят на коляске. Недавно девушку госпитализировали, но выписали 12 марта. Однако через несколько дней боль вернулась, и она вновь оказалась в больнице.
В опубликованном за два до смерти посте она рассказала, что ждет операцию. Звезда TikTok надеялась, что хирургическое вмешательство ей поможет почувствовать себя лучше.
У Джехан Томас осталось двое детей.
Ранее сообщалось
о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.