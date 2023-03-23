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Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет - РИА Новости, 23.03.2023
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Культура
 
13:06 23.03.2023 (обновлено: 13:29 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/tiktok-1860021372.html
Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет
Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет - РИА Новости, 23.03.2023
Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет
Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет, пишет People. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:06
2023-03-23T13:29
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет, пишет People. Два года блогер страдала от сильных мигреней, несколько месяцев назад ей диагностировали неврит зрительного нерва. Ранее причиной головных болей называли стресс.Она говорила, что из-за состояния здоровья ее возят на коляске. Недавно девушку госпитализировали, но выписали 12 марта. Однако через несколько дней боль вернулась, и она вновь оказалась в больнице. В опубликованном за два до смерти посте она рассказала, что ждет операцию. Звезда TikTok надеялась, что хирургическое вмешательство ей поможет почувствовать себя лучше. У Джехан Томас осталось двое детей. Ранее сообщалось о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет

Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет

© Фото из социальной сети Джехан ТомасДжехан Томас
Джехан Томас
© Фото из социальной сети Джехан Томас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет, пишет People.
Два года блогер страдала от сильных мигреней, несколько месяцев назад ей диагностировали неврит зрительного нерва. Ранее причиной головных болей называли стресс.
«
"Тогда считали, что у меня рассеянный склероз, что на данный момент исключено, но сейчас давление в моей голове буквально валит меня с ног", — жаловалась ранее Томас.
Она говорила, что из-за состояния здоровья ее возят на коляске. Недавно девушку госпитализировали, но выписали 12 марта. Однако через несколько дней боль вернулась, и она вновь оказалась в больнице.
В опубликованном за два до смерти посте она рассказала, что ждет операцию. Звезда TikTok надеялась, что хирургическое вмешательство ей поможет почувствовать себя лучше.
У Джехан Томас осталось двое детей.
Ранее сообщалось о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.
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