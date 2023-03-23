https://ria.ru/20230323/tiktok-1860021372.html

Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет

Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет - РИА Новости, 23.03.2023

Звезда TikTok умерла в возрасте 30 лет

Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет, пишет People. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:06

2023-03-23T13:06

2023-03-23T13:29

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет, пишет People. Два года блогер страдала от сильных мигреней, несколько месяцев назад ей диагностировали неврит зрительного нерва. Ранее причиной головных болей называли стресс.Она говорила, что из-за состояния здоровья ее возят на коляске. Недавно девушку госпитализировали, но выписали 12 марта. Однако через несколько дней боль вернулась, и она вновь оказалась в больнице. В опубликованном за два до смерти посте она рассказала, что ждет операцию. Звезда TikTok надеялась, что хирургическое вмешательство ей поможет почувствовать себя лучше. У Джехан Томас осталось двое детей. Ранее сообщалось о смерти лауреата премии "Оскар" Питера Уэрнера.

https://ria.ru/20230321/znamenitosti-1859385988.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости