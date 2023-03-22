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Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер - РИА Новости, 22.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:21 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859713132.html
Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер
Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер - РИА Новости, 22.03.2023
Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер
Режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет, пишет Deadline. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:21
2023-03-22T11:21
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет, пишет Deadline. Причина смерти — осложнения на сердце после разрыва аорты. Уэрнер родился в 1947. У него есть степень магистра в области образования и документального кино. Его дипломная работа по программе Conservatory в Американском институте кино получила в 1977 году "Оскар". Это короткометражная лента "В краю льда". Она основана на одноименном рассказе Джойс Кэрол Оутс. С тех пор Уэрнер снял множество документальных лент, сериалов и пилотных эпизодов. В том числе он участвовал в работе над шоу "Детектив Нэш Бриджес". Еще в его обширной фильмографии значатся проекты "Инстинкт", "Изгои", "Гримм", "Говорящая с призраками" и другие. Также Уэрнер был четыре раза номинирован на премия "Эмми". У него остались жена, трое детей и трое внуков. Ранее сообщалось о смерти актера Питера Харди.
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Оскар (премия), Знаменитости
Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер

Лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет

© Фото : The Hotchkiss SchoolАмериканский кинорежиссер Питер Уэрнер
Американский кинорежиссер Питер Уэрнер - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : The Hotchkiss School
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет, пишет Deadline.
Причина смерти — осложнения на сердце после разрыва аорты.
Уэрнер родился в 1947. У него есть степень магистра в области образования и документального кино.
Его дипломная работа по программе Conservatory в Американском институте кино получила в 1977 году "Оскар". Это короткометражная лента "В краю льда". Она основана на одноименном рассказе Джойс Кэрол Оутс.
С тех пор Уэрнер снял множество документальных лент, сериалов и пилотных эпизодов. В том числе он участвовал в работе над шоу "Детектив Нэш Бриджес". Еще в его обширной фильмографии значатся проекты "Инстинкт", "Изгои", "Гримм", "Говорящая с призраками" и другие.
Также Уэрнер был четыре раза номинирован на премия "Эмми".
У него остались жена, трое детей и трое внуков.
Ранее сообщалось о смерти актера Питера Харди.
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