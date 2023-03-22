https://ria.ru/20230322/znamenitosti-1859713132.html

Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер

Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер - РИА Новости, 22.03.2023

Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер

Режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет, пишет Deadline. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:21

2023-03-22T11:21

2023-03-22T11:21

культура

новости культуры

кино и сериалы

оскар (премия)

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859704605_208:0:1200:558_1920x0_80_0_0_96947a5817f069b0c72eb3d1d209c033.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет, пишет Deadline. Причина смерти — осложнения на сердце после разрыва аорты. Уэрнер родился в 1947. У него есть степень магистра в области образования и документального кино. Его дипломная работа по программе Conservatory в Американском институте кино получила в 1977 году "Оскар". Это короткометражная лента "В краю льда". Она основана на одноименном рассказе Джойс Кэрол Оутс. С тех пор Уэрнер снял множество документальных лент, сериалов и пилотных эпизодов. В том числе он участвовал в работе над шоу "Детектив Нэш Бриджес". Еще в его обширной фильмографии значатся проекты "Инстинкт", "Изгои", "Гримм", "Говорящая с призраками" и другие. Также Уэрнер был четыре раза номинирован на премия "Эмми". У него остались жена, трое детей и трое внуков. Ранее сообщалось о смерти актера Питера Харди.

https://ria.ru/20230314/tolubaev-1857752798.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), знаменитости