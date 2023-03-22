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Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер
Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер - РИА Новости, 22.03.2023
Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер
Режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет, пишет Deadline. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:21
2023-03-22T11:21
2023-03-22T11:21
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет, пишет Deadline. Причина смерти — осложнения на сердце после разрыва аорты. Уэрнер родился в 1947. У него есть степень магистра в области образования и документального кино. Его дипломная работа по программе Conservatory в Американском институте кино получила в 1977 году "Оскар". Это короткометражная лента "В краю льда". Она основана на одноименном рассказе Джойс Кэрол Оутс. С тех пор Уэрнер снял множество документальных лент, сериалов и пилотных эпизодов. В том числе он участвовал в работе над шоу "Детектив Нэш Бриджес". Еще в его обширной фильмографии значатся проекты "Инстинкт", "Изгои", "Гримм", "Говорящая с призраками" и другие. Также Уэрнер был четыре раза номинирован на премия "Эмми". У него остались жена, трое детей и трое внуков. Ранее сообщалось о смерти актера Питера Харди.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Оскар (премия), Знаменитости
Умер лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер
Лауреат премии "Оскар" Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Режиссер Питер Уэрнер умер в возрасте 76 лет, пишет
Deadline.
Причина смерти — осложнения на сердце после разрыва аорты.
Уэрнер родился в 1947. У него есть степень магистра в области образования и документального кино.
Его дипломная работа по программе Conservatory в Американском институте кино получила в 1977 году "Оскар". Это короткометражная лента "В краю льда". Она основана на одноименном рассказе Джойс Кэрол Оутс.
С тех пор Уэрнер снял множество документальных лент, сериалов и пилотных эпизодов. В том числе он участвовал в работе над шоу "Детектив Нэш Бриджес". Еще в его обширной фильмографии значатся проекты "Инстинкт", "Изгои", "Гримм", "Говорящая с призраками" и другие.
Также Уэрнер был четыре раза номинирован на премия "Эмми".
У него остались жена, трое детей и трое внуков.
Ранее сообщалось
о смерти актера Питера Харди.
Умер актер из сериала "Склифосовский" Александр Толубаев