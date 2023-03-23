https://ria.ru/20230323/terroristy-1860107672.html
В Ингушетии поймали двух предполагаемых террористов, сообщил источник
В Ингушетии поймали двух предполагаемых террористов, сообщил источник - РИА Новости, 23.03.2023
В Ингушетии поймали двух предполагаемых террористов, сообщил источник
В Ингушетии задержали двух из трех подозреваемых в планировании неких преступлений террористической направленности, изъята самодельная бомба, рассказал РИА... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:41
2023-03-23T15:41
2023-03-23T15:41
происшествия
махачкала
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. В Ингушетии задержали двух из трех подозреваемых в планировании неких преступлений террористической направленности, изъята самодельная бомба, рассказал РИА Новости в четверг источник в силовых структурах региона. Как сообщалось, в розыск попали без вести пропавшие уроженцы города Малгобек 22-летний Рамазан Гандалоев и его 23-летний брат Малик Гандалоев, а также 24-летний уроженец Махачкалы Арсен Гаммадов. Как сообщало региональное УФСБ, "имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности". "В результате оперативно-розыскных мероприятий двое разыскиваемых обнаружены и задержаны в лесном массиве в Сунженском районе. В оборудованном ими тайнике найдено самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. По его словам, задержанные - один из братьев Гандалоевых и Гаммадов, поиски третьего продолжаются.
https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика ингушетия
Происшествия, Махачкала, Республика Ингушетия
В Ингушетии поймали двух предполагаемых террористов, сообщил источник
В лесу в Ингушетии поймали двух из трех предполагаемых террористов, изъята бомба