https://ria.ru/20230323/terroristy-1860107672.html

В Ингушетии поймали двух предполагаемых террористов, сообщил источник

В Ингушетии поймали двух предполагаемых террористов, сообщил источник - РИА Новости, 23.03.2023

В Ингушетии поймали двух предполагаемых террористов, сообщил источник

В Ингушетии задержали двух из трех подозреваемых в планировании неких преступлений террористической направленности, изъята самодельная бомба, рассказал РИА... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:41

2023-03-23T15:41

2023-03-23T15:41

происшествия

махачкала

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. В Ингушетии задержали двух из трех подозреваемых в планировании неких преступлений террористической направленности, изъята самодельная бомба, рассказал РИА Новости в четверг источник в силовых структурах региона. Как сообщалось, в розыск попали без вести пропавшие уроженцы города Малгобек 22-летний Рамазан Гандалоев и его 23-летний брат Малик Гандалоев, а также 24-летний уроженец Махачкалы Арсен Гаммадов. Как сообщало региональное УФСБ, "имеются обоснованные подозрения в том, что указанные лица планируют совершение преступлений террористической направленности". "В результате оперативно-розыскных мероприятий двое разыскиваемых обнаружены и задержаны в лесном массиве в Сунженском районе. В оборудованном ими тайнике найдено самодельное взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. По его словам, задержанные - один из братьев Гандалоевых и Гаммадов, поиски третьего продолжаются.

https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html

махачкала

республика ингушетия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, махачкала, республика ингушетия