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Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР - РИА Новости, 23.03.2023
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11:12 23.03.2023 (обновлено: 11:56 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/terakt-1859983478.html
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР - РИА Новости, 23.03.2023
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР
Саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности нашли взрывчатку, примотанную к опоре высоковольтной ЛЭП в Донецкой Народной Республике, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:12
2023-03-23T11:56
донецкая народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности нашли взрывчатку, примотанную к опоре высоковольтной ЛЭП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. "Саперы Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП вблизи населенного пункта Донецкой Народной Республики", - рассказали в Росгвардии. Специалисты установили, что в подозрительных мешках находились два металлических цинка из-под патронов, доверху наполненных тротиловыми шашками. Разминирование ЛЭП длилось несколько часов. Росгвардейцы аккуратно отсоединили взрывчатку от опоры, перенесли на несколько десятков метров от ЛЭП и уничтожили накладным зарядом. Группы разминирования Росгвардии ежедневно в зоне специальной военной операции обследуют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады, больницы, территории вдоль ЛЭП, муниципальные учреждения и жилые дома, уничтожают схроны с боеприпасами.
https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html
https://ria.ru/20230308/lnr-1856525403.html
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донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР

Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП около населенного пункта в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности нашли взрывчатку, примотанную к опоре высоковольтной ЛЭП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Саперы Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП вблизи населенного пункта Донецкой Народной Республики", - рассказали в Росгвардии.
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Специалисты установили, что в подозрительных мешках находились два металлических цинка из-под патронов, доверху наполненных тротиловыми шашками. Разминирование ЛЭП длилось несколько часов.
Росгвардейцы аккуратно отсоединили взрывчатку от опоры, перенесли на несколько десятков метров от ЛЭП и уничтожили накладным зарядом.
Группы разминирования Росгвардии ежедневно в зоне специальной военной операции обследуют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады, больницы, территории вдоль ЛЭП, муниципальные учреждения и жилые дома, уничтожают схроны с боеприпасами.
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