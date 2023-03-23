https://ria.ru/20230323/terakt-1859983478.html

Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР

Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР - РИА Новости, 23.03.2023

Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР

Саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности нашли взрывчатку, примотанную к опоре высоковольтной ЛЭП в Донецкой Народной Республике, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:12

2023-03-23T11:12

2023-03-23T11:56

донецкая народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности нашли взрывчатку, примотанную к опоре высоковольтной ЛЭП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. "Саперы Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП вблизи населенного пункта Донецкой Народной Республики", - рассказали в Росгвардии. Специалисты установили, что в подозрительных мешках находились два металлических цинка из-под патронов, доверху наполненных тротиловыми шашками. Разминирование ЛЭП длилось несколько часов. Росгвардейцы аккуратно отсоединили взрывчатку от опоры, перенесли на несколько десятков метров от ЛЭП и уничтожили накладным зарядом. Группы разминирования Росгвардии ежедневно в зоне специальной военной операции обследуют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады, больницы, территории вдоль ЛЭП, муниципальные учреждения и жилые дома, уничтожают схроны с боеприпасами.

https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html

https://ria.ru/20230308/lnr-1856525403.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность