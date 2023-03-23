https://ria.ru/20230323/terakt-1859983478.html
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР - РИА Новости, 23.03.2023
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР
Саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности нашли взрывчатку, примотанную к опоре высоковольтной ЛЭП в Донецкой Народной Республике, сообщили в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:12
2023-03-23T11:12
2023-03-23T11:56
донецкая народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности нашли взрывчатку, примотанную к опоре высоковольтной ЛЭП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. "Саперы Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП вблизи населенного пункта Донецкой Народной Республики", - рассказали в Росгвардии. Специалисты установили, что в подозрительных мешках находились два металлических цинка из-под патронов, доверху наполненных тротиловыми шашками. Разминирование ЛЭП длилось несколько часов. Росгвардейцы аккуратно отсоединили взрывчатку от опоры, перенесли на несколько десятков метров от ЛЭП и уничтожили накладным зарядом. Группы разминирования Росгвардии ежедневно в зоне специальной военной операции обследуют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады, больницы, территории вдоль ЛЭП, муниципальные учреждения и жилые дома, уничтожают схроны с боеприпасами.
https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html
https://ria.ru/20230308/lnr-1856525403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Донецкая Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в ДНР
Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП около населенного пункта в ДНР
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности нашли взрывчатку, примотанную к опоре высоковольтной ЛЭП в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Саперы Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП вблизи населенного пункта Донецкой Народной Республики", - рассказали в Росгвардии.
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Специалисты установили, что в подозрительных мешках находились два металлических цинка из-под патронов, доверху наполненных тротиловыми шашками. Разминирование ЛЭП длилось несколько часов.
Росгвардейцы аккуратно отсоединили взрывчатку от опоры, перенесли на несколько десятков метров от ЛЭП и уничтожили накладным зарядом.
Группы разминирования Росгвардии ежедневно в зоне специальной военной операции обследуют пункты выдачи гуманитарной помощи, школы, детсады, больницы, территории вдоль ЛЭП, муниципальные учреждения и жилые дома, уничтожают схроны с боеприпасами.
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