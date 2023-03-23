https://ria.ru/20230323/terakt-1859963351.html

За теракт на "Северных потоках" платят жители Евросоюза, заявил Медведев

За теракт на "Северных потоках" платят жители Евросоюза, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023

За теракт на "Северных потоках" платят жители Евросоюза, заявил Медведев

Отвечать за теракт на "Северных потоках" должен причинитель вреда, но на деле за это заплатит население ЕС, причем уже начало это делать, заявил зампредседателя РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:06

2023-03-23T10:06

2023-03-23T10:06

экономика

дмитрий медведев

северный поток

европа

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отвечать за теракт на "Северных потоках" должен причинитель вреда, но на деле за это заплатит население ЕС, причем уже начало это делать, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Естественно, должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или еще кто-то. Но это в теории. А на самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. По его словам, причинитель вреда действительно не заплатит. "Ну конечно, заплатит кто-то, потому что в экономике чудес не бывает. А заплатит население Евросоюза, уже платит – в три конца, как принято говорить. То есть цена газа выросла на 1000%", - отметил зампред Совбеза. "То есть это уже оплачено потребителями. Они уже получили дорогие счета за свет, за газ, дорогие огурцы, дорогие помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию и так далее", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что американцам, которые стали бенефициарами от взрыва, наоборот хорошо - в отличие от европейцев.

https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html

европа

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Варвара Скокшина

экономика, дмитрий медведев, северный поток, европа, авария на "северных потоках"