https://ria.ru/20230323/terakt-1859963351.html
За теракт на "Северных потоках" платят жители Евросоюза, заявил Медведев
За теракт на "Северных потоках" платят жители Евросоюза, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
За теракт на "Северных потоках" платят жители Евросоюза, заявил Медведев
Отвечать за теракт на "Северных потоках" должен причинитель вреда, но на деле за это заплатит население ЕС, причем уже начало это делать, заявил зампредседателя РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:06
2023-03-23T10:06
2023-03-23T10:06
экономика
дмитрий медведев
северный поток
европа
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отвечать за теракт на "Северных потоках" должен причинитель вреда, но на деле за это заплатит население ЕС, причем уже начало это делать, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Естественно, должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или еще кто-то. Но это в теории. А на самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. По его словам, причинитель вреда действительно не заплатит. "Ну конечно, заплатит кто-то, потому что в экономике чудес не бывает. А заплатит население Евросоюза, уже платит – в три конца, как принято говорить. То есть цена газа выросла на 1000%", - отметил зампред Совбеза. "То есть это уже оплачено потребителями. Они уже получили дорогие счета за свет, за газ, дорогие огурцы, дорогие помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию и так далее", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что американцам, которые стали бенефициарами от взрыва, наоборот хорошо - в отличие от европейцев.
https://ria.ru/20230209/gazoprovod-1850725566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, северный поток, европа, авария на "северных потоках"
Экономика, Дмитрий Медведев, Северный поток, Европа, Авария на "Северных потоках"
За теракт на "Северных потоках" платят жители Евросоюза, заявил Медведев
Медведев: за теракт на "Северных потоках" платят жители Евросоюза, а не организатор
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отвечать за теракт на "Северных потоках" должен причинитель вреда, но на деле за это заплатит население ЕС, причем уже начало это делать, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Естественно, должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или еще кто-то. Но это в теории. А на самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
По его словам, причинитель вреда действительно не заплатит.
"Ну конечно, заплатит кто-то, потому что в экономике чудес не бывает. А заплатит население Евросоюза, уже платит – в три конца, как принято говорить. То есть цена газа выросла на 1000%", - отметил зампред Совбеза.
"То есть это уже оплачено потребителями. Они уже получили дорогие счета за свет, за газ, дорогие огурцы, дорогие помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию и так далее", - подчеркнул Медведев
.
Он добавил, что американцам, которые стали бенефициарами от взрыва, наоборот хорошо - в отличие от европейцев.
В Госдуме призвали выставить счет США за подрыв "Северных потоков"