https://ria.ru/20230323/terakt-1859951406.html

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом - РИА Новости, 23.03.2023

Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом

Взрыв в Мелитополе Запорожской области является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:25

2023-03-23T09:25

2023-03-23T09:25

мелитополь

запорожская область

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Взрыв в Мелитополе Запорожской области является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В Мелитополе утром в четверг на одной из улиц сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ранен полицейский, сейчас он в больнице. "Это, безусловно, теракт, за которым стоят украинские спецслужбы. Режим Зеленского в очередной раз показал свою террористическую сущность. Они, не скрывая, радуются, взрывая людей, которые восстанавливают мирную жизнь в городе. Это элемент запугивания и попытка террористов дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на месте происшествия работают взрывотехники. Взрыв произошел недалеко от пожарной части.

https://ria.ru/20230322/vzryvy-1859917689.html

мелитополь

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, запорожская область, владимир рогов, происшествия