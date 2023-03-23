https://ria.ru/20230323/terakt-1859951406.html
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом - РИА Новости, 23.03.2023
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом
Взрыв в Мелитополе Запорожской области является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:25
2023-03-23T09:25
2023-03-23T09:25
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Взрыв в Мелитополе Запорожской области является терактом, за которым стоят украинские спецслужбы, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В Мелитополе утром в четверг на одной из улиц сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ранен полицейский, сейчас он в больнице. "Это, безусловно, теракт, за которым стоят украинские спецслужбы. Режим Зеленского в очередной раз показал свою террористическую сущность. Они, не скрывая, радуются, взрывая людей, которые восстанавливают мирную жизнь в городе. Это элемент запугивания и попытка террористов дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, на месте происшествия работают взрывотехники. Взрыв произошел недалеко от пожарной части.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом
Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом украинских спецслужб