https://ria.ru/20230323/teplo-1859942096.html

Москвичам пообещали потепление выше десяти градусов

Москвичам пообещали потепление выше десяти градусов - РИА Новости, 23.03.2023

Москвичам пообещали потепление выше десяти градусов

Воздух в Москве в четверг впервые в сезоне превысит отметку в плюс 10, обойдется без существенных осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:17

2023-03-23T08:17

2023-03-23T08:17

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 23 марта - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг впервые в сезоне превысит отметку в плюс 10, обойдется без существенных осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия будут определяться северо-западной периферией антициклона, а вечером - влиянием теплого сектора циклона. Поэтому большую часть дня будет преобладать переменная облачность, с постепенным натеканием к вечеру более плотных облаков, обойдется без существенных осадков", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-западный, плотный, порывистый, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба. "Температура сегодня повысится до плюс 10 - плюс 12 градусов, в Подмосковье - плюс 8 - плюс 13. Я думаю, что сегодня, в День метеоролога, небесная канцелярия постаралась и сделала сюрприз - сегодня самый теплый день в текущем марте, потому что впервые в сезоне столбики термометров преодолеют отметку в плюс 10 градусов", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230321/sneg-1859459084.html

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Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода