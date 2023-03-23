Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали потепление выше десяти градусов - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/teplo-1859942096.html
Москвичам пообещали потепление выше десяти градусов
Москвичам пообещали потепление выше десяти градусов - РИА Новости, 23.03.2023
Москвичам пообещали потепление выше десяти градусов
Воздух в Москве в четверг впервые в сезоне превысит отметку в плюс 10, обойдется без существенных осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:17
2023-03-23T08:17
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105204/31/1052043169_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_f4cd0024696614d000ae7c4f928dd893.jpg
МОСКВА, 23 марта - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг впервые в сезоне превысит отметку в плюс 10, обойдется без существенных осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия будут определяться северо-западной периферией антициклона, а вечером - влиянием теплого сектора циклона. Поэтому большую часть дня будет преобладать переменная облачность, с постепенным натеканием к вечеру более плотных облаков, обойдется без существенных осадков", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-западный, плотный, порывистый, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба. "Температура сегодня повысится до плюс 10 - плюс 12 градусов, в Подмосковье - плюс 8 - плюс 13. Я думаю, что сегодня, в День метеоролога, небесная канцелярия постаралась и сделала сюрприз - сегодня самый теплый день в текущем марте, потому что впервые в сезоне столбики термометров преодолеют отметку в плюс 10 градусов", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230321/sneg-1859459084.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105204/31/1052043169_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_02b64ba540a1506339219ef9a433a726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам пообещали потепление выше десяти градусов

Синоптик Тишковец: воздух в Москве впервые в сезоне превысит отметку в плюс десять

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожий на Пушкинской набережной в Москве
Прохожий на Пушкинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Прохожий на Пушкинской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 марта - РИА Новости. Воздух в Москве в четверг впервые в сезоне превысит отметку в плюс 10, обойдется без существенных осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погодные условия будут определяться северо-западной периферией антициклона, а вечером - влиянием теплого сектора циклона. Поэтому большую часть дня будет преобладать переменная облачность, с постепенным натеканием к вечеру более плотных облаков, обойдется без существенных осадков", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер ожидается юго-западный, плотный, порывистый, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
"Температура сегодня повысится до плюс 10 - плюс 12 градусов, в Подмосковье - плюс 8 - плюс 13. Я думаю, что сегодня, в День метеоролога, небесная канцелярия постаралась и сделала сюрприз - сегодня самый теплый день в текущем марте, потому что впервые в сезоне столбики термометров преодолеют отметку в плюс 10 градусов", - добавил Тишковец.
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Синоптики пообещали непривычно ранний сход снежного покрова в Москве
21 марта, 13:44
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала