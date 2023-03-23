https://ria.ru/20230323/tekhnologii-1859942682.html

Овчинский: МТШ и МИФИ открывают курс по искусственному интеллекту

Овчинский: МТШ и МИФИ открывают курс по искусственному интеллекту - РИА Новости, 23.03.2023

Овчинский: МТШ и МИФИ открывают курс по искусственному интеллекту

Московская техническая школа (МТШ) открывает для столичных инженеров программы повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:24

2023-03-23T08:24

2023-03-23T08:24

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

владислав овчинский

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для столичных инженеров программы повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта в промышленности, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что три обучающих модуля подготовлены МТШ совместно со специалистами НИЯУ "МИФИ". Обучение по программам будет доступно для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в росте компетенций сотрудников. Город же готов компенсировать до 95% средств, потраченных на обучение."Промышленные предприятия сегодня, как никогда, нуждаются в высококвалифицированных специалистах, способных решать сложные задачи, используя в работе современные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как говорится в сообщении, обучающий модуль "Предиктивная аналитика в промышленности" посвящен построению прогнозных моделей на основе текущих и исторических данных. В свою очередь, модуль "Методы и модели глубокого обучения" расскажет о машинном обучении при анализе больших массивов сложных данных. Третий модуль под названием "Компьютерное зрение в промышленности" познакомит с цифровыми методами извлечения информации из изображений.Отмечается, что обучающие модули рассчитаны как на специалистов, которые хотят повысить профессиональные компетенции, так и на новичков. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.

https://ria.ru/20230228/ii-1854903115.html

https://ria.ru/20230321/razrabotki-1859481513.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, москва, владислав овчинский, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"