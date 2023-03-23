https://ria.ru/20230323/tekhnologii-1859942682.html
Овчинский: МТШ и МИФИ открывают курс по искусственному интеллекту
Овчинский: МТШ и МИФИ открывают курс по искусственному интеллекту - РИА Новости, 23.03.2023
Овчинский: МТШ и МИФИ открывают курс по искусственному интеллекту
Московская техническая школа (МТШ) открывает для столичных инженеров программы повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:24
2023-03-23T08:24
2023-03-23T08:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
владислав овчинский
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для столичных инженеров программы повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта в промышленности, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что три обучающих модуля подготовлены МТШ совместно со специалистами НИЯУ "МИФИ". Обучение по программам будет доступно для всех промышленных предприятий Москвы, заинтересованных в росте компетенций сотрудников. Город же готов компенсировать до 95% средств, потраченных на обучение."Промышленные предприятия сегодня, как никогда, нуждаются в высококвалифицированных специалистах, способных решать сложные задачи, используя в работе современные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Как говорится в сообщении, обучающий модуль "Предиктивная аналитика в промышленности" посвящен построению прогнозных моделей на основе текущих и исторических данных. В свою очередь, модуль "Методы и модели глубокого обучения" расскажет о машинном обучении при анализе больших массивов сложных данных. Третий модуль под названием "Компьютерное зрение в промышленности" познакомит с цифровыми методами извлечения информации из изображений.Отмечается, что обучающие модули рассчитаны как на специалистов, которые хотят повысить профессиональные компетенции, так и на новичков. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.
https://ria.ru/20230228/ii-1854903115.html
https://ria.ru/20230321/razrabotki-1859481513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, владислав овчинский, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Владислав Овчинский, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) открывает для столичных инженеров программы повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта в промышленности, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он добавил, что три обучающих модуля подготовлены МТШ совместно со специалистами НИЯУ "МИФИ
". Обучение по программам будет доступно для всех промышленных предприятий Москвы
, заинтересованных в росте компетенций сотрудников. Город же готов компенсировать до 95% средств, потраченных на обучение.
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"Промышленные предприятия сегодня, как никогда, нуждаются в высококвалифицированных специалистах, способных решать сложные задачи, используя в работе современные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Как говорится в сообщении, обучающий модуль "Предиктивная аналитика в промышленности" посвящен построению прогнозных моделей на основе текущих и исторических данных. В свою очередь, модуль "Методы и модели глубокого обучения" расскажет о машинном обучении при анализе больших массивов сложных данных. Третий модуль под названием "Компьютерное зрение в промышленности" познакомит с цифровыми методами извлечения информации из изображений.
Отмечается, что обучающие модули рассчитаны как на специалистов, которые хотят повысить профессиональные компетенции, так и на новичков. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.
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