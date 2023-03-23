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"Мы держим это в тайне". В США рассказали, что скрывают о снарядах с ураном - РИА Новости, 23.03.2023
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23:03 23.03.2023 (обновлено: 23:36 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/tayna-1860229398.html
"Мы держим это в тайне". В США рассказали, что скрывают о снарядах с ураном
"Мы держим это в тайне". В США рассказали, что скрывают о снарядах с ураном - РИА Новости, 23.03.2023
"Мы держим это в тайне". В США рассказали, что скрывают о снарядах с ураном
США стараются замалчивать информацию о высокой опасности для гражданских снарядов с обедненным ураном, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:03
2023-03-23T23:36
политика
сша
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. США стараются замалчивать информацию о высокой опасности для гражданских снарядов с обедненным ураном, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.Риттер напомнил, что когда такой снаряд попадает в цель, он испаряется. Это приводит к попаданию опасных частиц в организм человека, которые отравляют его, после чего он может заразить свою жену и ребенка. Также, по словам экс-разведчика, люди могут пострадать, вдыхая опасные частицы, которые осели на земле в месте применения этих боеприпасов.Как уточнил военный, Вашингтон знает о разрушительном эффекте такого оружия, но скрывает его свойства из-за дешевизны производства."Россияне рассматривают это как очередной тупой акт агрессии Запада против жителей Украины", — резюмировал он.На этой неделе заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о намерении Лондона передать Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не последуют примеру Соединенного Королевства.Президент России Владимир Путин, комментируя эту инициативу Лондона, заявил, что Москва будет вынуждена отреагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала применение боеприпасов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
https://ria.ru/20230323/preimuschestvo-1860184080.html
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политика, сша, великобритания, скотт риттер, владимир путин, джон кирби, лондон
Политика, США, Великобритания, Скотт Риттер, Владимир Путин, Джон Кирби, Лондон
"Мы держим это в тайне". В США рассказали, что скрывают о снарядах с ураном

Экс-разведчик Риттер: США скрывают информацию о токсичности снарядов с обедненным ураном

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. США стараются замалчивать информацию о высокой опасности для гражданских снарядов с обедненным ураном, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.
«

"Соединенные Штаты и Великобритания говорят: "Нет, нет, нет, нам нужны дешевые убийцы танков, и нас не беспокоит цена в виде человеческих жизней". Факт состоит в том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы скрыть (данные о токсичном эффекте такого оружия. — Прим. ред.). <…> Я понимаю, почему русские раздражены", — отметил специалист.

Риттер напомнил, что когда такой снаряд попадает в цель, он испаряется. Это приводит к попаданию опасных частиц в организм человека, которые отравляют его, после чего он может заразить свою жену и ребенка. Также, по словам экс-разведчика, люди могут пострадать, вдыхая опасные частицы, которые осели на земле в месте применения этих боеприпасов.
Как уточнил военный, Вашингтон знает о разрушительном эффекте такого оружия, но скрывает его свойства из-за дешевизны производства.
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"Россияне рассматривают это как очередной тупой акт агрессии Запада против жителей Украины", — резюмировал он.
На этой неделе заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о намерении Лондона передать Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не последуют примеру Соединенного Королевства.
Президент России Владимир Путин, комментируя эту инициативу Лондона, заявил, что Москва будет вынуждена отреагировать, если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала применение боеприпасов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
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