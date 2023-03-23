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Медведев рассказал, сколько танков в этом году произведет Россия - РИА Новости, 23.03.2023
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10:09 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/tanki-1859964908.html
Медведев рассказал, сколько танков в этом году произведет Россия
Медведев рассказал, сколько танков в этом году произведет Россия - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев рассказал, сколько танков в этом году произведет Россия
Россия в этом году произведет 1,5 тысячи танков, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:09
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россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в этом году произведет 1,5 тысячи танков, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчётам – вот вам и ответ", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев рассказал, сколько танков в этом году произведет Россия

Медведев: Россия только танков в этом году произведет полторы тысячи

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает "Омский завод транспортного машиностроения"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает Омский завод транспортного машиностроения - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посещает "Омский завод транспортного машиностроения". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в этом году произведет 1,5 тысячи танков, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчётам – вот вам и ответ", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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РоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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