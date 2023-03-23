https://ria.ru/20230323/tanki-1859964908.html

Медведев рассказал, сколько танков в этом году произведет Россия

Медведев рассказал, сколько танков в этом году произведет Россия - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев рассказал, сколько танков в этом году произведет Россия

Россия в этом году произведет 1,5 тысячи танков, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:09

2023-03-23T10:09

2023-03-23T10:09

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в этом году произведет 1,5 тысячи танков, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчётам – вот вам и ответ", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859719410.html

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россия, дмитрий медведев, безопасность