https://ria.ru/20230323/superjet-1860025306.html

Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев

Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев - РИА Новости, 23.03.2023

Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев

Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:53

2023-03-23T12:53

2023-03-23T13:41

sukhoi superjet 100 (ssj100)

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин.Он отметил, что также были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". А в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.

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россия

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Мишустин о первом полете обновленного SSJ Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин. 2023-03-23T12:53 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

sukhoi superjet 100 (ssj100), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика