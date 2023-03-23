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Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев - РИА Новости, 23.03.2023
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12:53 23.03.2023 (обновлено: 13:41 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/superjet-1860025306.html
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев - РИА Новости, 23.03.2023
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев
Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:53
2023-03-23T13:41
sukhoi superjet 100 (ssj100)
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин.Он отметил, что также были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". А в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.
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Мишустин о первом полете обновленного SSJ
Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин.
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sukhoi superjet 100 (ssj100), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев

Мишустин: SSJ с российскими двигателями совершит первый полет в течение трех месяцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин.
Он отметил, что также были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". А в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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