https://ria.ru/20230323/superjet-1860025306.html
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев - РИА Новости, 23.03.2023
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев
Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:53
2023-03-23T12:53
2023-03-23T13:41
sukhoi superjet 100 (ssj100)
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин.Он отметил, что также были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета "Байкал". А в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.
https://ria.ru/20230220/postavki-1853256111.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Мишустин о первом полете обновленного SSJ
Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. "В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев", - сказал Мишустин.
2023-03-23T12:53
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sukhoi superjet 100 (ssj100), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Обновленный Superjet совершит первый полет в течение трех месяцев
Мишустин: SSJ с российскими двигателями совершит первый полет в течение трех месяцев