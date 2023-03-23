https://ria.ru/20230323/starty-1859985704.html

Эксперт объяснил рост космических аварий в мире

Эксперт объяснил рост космических аварий в мире - РИА Новости, 23.03.2023

Эксперт объяснил рост космических аварий в мире

Неудачных стартов, подобных тому, который произошел с ракетой Terran-1, в последнее время в мире стало больше из-за появления новых компаний, которым дешевле... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:18

2023-03-23T11:18

2023-03-23T11:18

наука

космос - риа наука

иван моисеев

институт космической политики

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Неудачных стартов, подобных тому, который произошел с ракетой Terran-1, в последнее время в мире стало больше из-за появления новых компаний, которым дешевле отрабатывать лёгкие ракеты сразу в ходе пусков, а не на предварительных испытаниях, заявил РИА Новости руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.Первый пуск ракеты лёгкого класса Terran-1 американской компании Relativity Space утром в четверг прошел неудачно: ракета не достигла орбиты из-за нештатной работы двигателя второй ступени. Ракета отличается тем, что значительная часть элементов её конструкции и топливные баки изготовлены методом 3D-печати. Кроме того, в случае успеха она стала бы первой метановой ракетой, достигшей орбиты."В последнее время увеличилось число аварий в мире как раз из-за того, что приходят новые игроки, новые предприятия, которые имеют меньше опыта. А с другой стороны, они делают в основном лёгкие ракеты, проще и дешевле экономически получается не строить специальные стенды для длительной наземной отработки, а работать прямо на ходу, пытаясь запустить", - сказал Моисеев.Сам пуск он назвал не критичным, в том числе из-за того, что вывод полезной нагрузки не планировался, то есть пуск был исключительно испытательным.При этом он отметил, что аддитивные технологии, которые используются при создании Terran-1, очень перспективны в космической технике и позволяют удешевить ракету. Кроме того, они найдут своё применение в миссиях на другие космические тела, в том числе на Луну, считает Моисеев. Использование метановых двигателей, по его словам, также является перспективной технологией.Как сообщалось, основное преимущество метана относительно керосина, гидразина и других видов топлива - он чище, то есть оставляет намного меньше нагара, что благоприятно влияет на возможность многоразового использования: проще готовить двигатель к следующему полету.

https://ria.ru/20230226/kosmos-1854384701.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, иван моисеев, институт космической политики