Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/ssha-1860170299.html
В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной
В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной - РИА Новости, 23.03.2023
В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной
Председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Россия и Китай имеют конкурирующие с США интересы национальной... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:24
2023-03-23T18:24
в мире
россия
китай
сша
марк милли
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Россия и Китай имеют конкурирующие с США интересы национальной безопасности и возможности угрожать им, однако война с этими странами не выглядит неизбежной. "Как у Китайской Народной Республики, так и у России есть возможности угрожать нашим интересам и образу жизни. Однако война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни надвигающейся", - сказал Милли на слушаниях в конгрессе. То, что в мире не случилось конфликта великих держав, Милли объяснил международным порядком, который был создан после Второй мировой, а также "военным потенциалом США и их союзников". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для США. От РФ, по словам Блинкена, исходит "непосредственная, острая угроза", а КНР представляет долгосрочный вызов. При этом Россия и Китай в совместном заявлении призвали ядерные державы на практике следовать подписанному соглашению ядерной пятерки, "в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием". Также РФ и КНР выступили против политики силы, мышления холодной войны и блокового противостояния. Отношения Пекина и Москвы, отмечается в заявлении, не носят конфронтационного характера и не направлены против других стран.
https://ria.ru/20230322/politika-1859761985.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, сша, марк милли, пентагон
В мире, Россия, Китай, США, Марк Милли, Пентагон
В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной

Американский генерал Милли заявил, что не считает войну против России или Китая неизбежной

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Россия и Китай имеют конкурирующие с США интересы национальной безопасности и возможности угрожать им, однако война с этими странами не выглядит неизбежной.
"Как у Китайской Народной Республики, так и у России есть возможности угрожать нашим интересам и образу жизни. Однако война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни надвигающейся", - сказал Милли на слушаниях в конгрессе. То, что в мире не случилось конфликта великих держав, Милли объяснил международным порядком, который был создан после Второй мировой, а также "военным потенциалом США и их союзников".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для США. От РФ, по словам Блинкена, исходит "непосредственная, острая угроза", а КНР представляет долгосрочный вызов.
При этом Россия и Китай в совместном заявлении призвали ядерные державы на практике следовать подписанному соглашению ядерной пятерки, "в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием". Также РФ и КНР выступили против политики силы, мышления холодной войны и блокового противостояния. Отношения Пекина и Москвы, отмечается в заявлении, не носят конфронтационного характера и не направлены против других стран.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Большая игра Си. Чем обернулся для Запада визит лидера Китая в Москву
22 марта, 14:16
 
В миреРоссияКитайСШАМарк МиллиПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала