В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной
Американский генерал Милли заявил, что не считает войну против России или Китая неизбежной
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Россия и Китай имеют конкурирующие с США интересы национальной безопасности и возможности угрожать им, однако война с этими странами не выглядит неизбежной.
"Как у Китайской Народной Республики, так и у России есть возможности угрожать нашим интересам и образу жизни. Однако война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни надвигающейся", - сказал Милли на слушаниях в конгрессе. То, что в мире не случилось конфликта великих держав, Милли объяснил международным порядком, который был создан после Второй мировой, а также "военным потенциалом США и их союзников".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для США. От РФ, по словам Блинкена, исходит "непосредственная, острая угроза", а КНР представляет долгосрочный вызов.
При этом Россия и Китай в совместном заявлении призвали ядерные державы на практике следовать подписанному соглашению ядерной пятерки, "в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием". Также РФ и КНР выступили против политики силы, мышления холодной войны и блокового противостояния. Отношения Пекина и Москвы, отмечается в заявлении, не носят конфронтационного характера и не направлены против других стран.