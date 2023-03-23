https://ria.ru/20230323/ssha-1860170299.html

В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной

В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной - РИА Новости, 23.03.2023

В Пентагоне не считают войну против России или Китая неизбежной

Председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Россия и Китай имеют конкурирующие с США интересы национальной... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:24

2023-03-23T18:24

2023-03-23T18:24

в мире

россия

китай

сша

марк милли

пентагон

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ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Россия и Китай имеют конкурирующие с США интересы национальной безопасности и возможности угрожать им, однако война с этими странами не выглядит неизбежной. "Как у Китайской Народной Республики, так и у России есть возможности угрожать нашим интересам и образу жизни. Однако война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни надвигающейся", - сказал Милли на слушаниях в конгрессе. То, что в мире не случилось конфликта великих держав, Милли объяснил международным порядком, который был создан после Второй мировой, а также "военным потенциалом США и их союзников". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал конкуренцию с Россией и Китаем главным вызовом для США. От РФ, по словам Блинкена, исходит "непосредственная, острая угроза", а КНР представляет долгосрочный вызов. При этом Россия и Китай в совместном заявлении призвали ядерные державы на практике следовать подписанному соглашению ядерной пятерки, "в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием". Также РФ и КНР выступили против политики силы, мышления холодной войны и блокового противостояния. Отношения Пекина и Москвы, отмечается в заявлении, не носят конфронтационного характера и не направлены против других стран.

https://ria.ru/20230322/politika-1859761985.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, сша, марк милли, пентагон