https://ria.ru/20230323/ssha-1860066250.html

Захарова напомнила США, что они не выходят к Черному морю

Захарова напомнила США, что они не выходят к Черному морю - РИА Новости, 23.03.2023

Захарова напомнила США, что они не выходят к Черному морю

США не являются причерноморским регионом, хотя, "возможно, в их сознании что-то поменялось", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:56

2023-03-23T13:56

2023-03-23T13:56

в мире

сша

черное море

мария захарова

россия

энтони блинкен

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США не являются причерноморским регионом, хотя, "возможно, в их сознании что-то поменялось", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения, что Штаты намерены разработать свою стратегию по Черному морю. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что администрация уже до июня намерена разработать стратегию по Черному морю. Разрабатывая документ, США исходят из того, что три государства черноморского побережья являются членами НАТО, а Украина - дружественной США страной. "Пока говорить (о стратегии) попросту невозможно, потому что даже сам госсекретарь США не раскрыл смысл своих собственных инициатив. Как можно это комментировать? Единственное, что могу сказать - раньше все-таки считалось, что США не является причерноморским государством. Возможно, в их сознании что-то поменялось и они полагают, что киевский режим им такую возможность уже обеспечил. Но в нашем понимании они все-таки не выходят к Черному морю", - заявила Захарова на брифинге в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эти сообщения. "С этим планом пока США свою собственную общественность не ознакомили", - отметила она. С другой стороны, добавила Захарова, "мы видели неоднократные попытки США разрабатывать так называемую помощь для тех регионов мира, в которых они не представлены никаким образом - ни исторически, ни фактически". "Практически не припомню, чтобы где-то за последние годы, десятилетия, это срабатывало позитивно", - добавила она.

https://ria.ru/20230323/krym-1860000828.html

https://ria.ru/20230322/bezopasnost-1859690473.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, черное море, мария захарова, россия, энтони блинкен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)