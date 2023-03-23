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Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
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10:02 23.03.2023 (обновлено: 10:06 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ssha-1859962394.html
Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках"
Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках"
Основной выгодоприобретатель от взрывов на трубопроводах "Северные потоки" - США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:02
2023-03-23T10:06
дмитрий медведев
россия
северный поток
авария на "северных потоках"
сша
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Основной выгодоприобретатель от взрывов на трубопроводах "Северные потоки" - США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар – это Соединённые Штаты Америки", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Они всё время нам талдычили: "А вы совсем оборзели, мол, этот газ поставляете во всю Европу, а почему-то нас в Европе видеть не хотят". Мы им говорим: "Слушайте, ребят, ну конкурируйте. У вас же нет трубы до Европы – проложите её. Тогда это будет трубный газ, так или иначе сопоставимый с нашим. А если вы хотите поставлять LNG, то есть СПГ (сжиженный природный газ – ред.), то у него цена будет другая, но тоже поставляйте", - отметил он. По словам Медведева, на это американцы отвечали, что в этом случае будут неконкурентоспособны с трубным газом. "Ну в результате произошло то, что произошло. Сначала они ввели санкции в отношении нашей нефти, газа, а потом еще и произошел этот взрыв. Понятно, что в этом случае никакой альтернативы для поставок не остается", - заметил зампред Совбеза РФ.
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дмитрий медведев, россия, северный поток, авария на "северных потоках", сша
Дмитрий Медведев, Россия, Северный поток, Авария на "Северных потоках", США
Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках"

Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на "Северных потоках"

© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Основной выгодоприобретатель от взрывов на трубопроводах "Северные потоки" - США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар – это Соединённые Штаты Америки", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Они всё время нам талдычили: "А вы совсем оборзели, мол, этот газ поставляете во всю Европу, а почему-то нас в Европе видеть не хотят". Мы им говорим: "Слушайте, ребят, ну конкурируйте. У вас же нет трубы до Европы – проложите её. Тогда это будет трубный газ, так или иначе сопоставимый с нашим. А если вы хотите поставлять LNG, то есть СПГ (сжиженный природный газ – ред.), то у него цена будет другая, но тоже поставляйте", - отметил он.
По словам Медведева, на это американцы отвечали, что в этом случае будут неконкурентоспособны с трубным газом.
"Ну в результате произошло то, что произошло. Сначала они ввели санкции в отношении нашей нефти, газа, а потом еще и произошел этот взрыв. Понятно, что в этом случае никакой альтернативы для поставок не остается", - заметил зампред Совбеза РФ.
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Дмитрий МедведевРоссияСеверный потокАвария на "Северных потоках"США
 
 
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