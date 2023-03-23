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Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках"

Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках"

Основной выгодоприобретатель от взрывов на трубопроводах "Северные потоки" - США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:02

2023-03-23T10:02

2023-03-23T10:06

дмитрий медведев

россия

северный поток

авария на "северных потоках"

сша

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Основной выгодоприобретатель от взрывов на трубопроводах "Северные потоки" - США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар – это Соединённые Штаты Америки", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Они всё время нам талдычили: "А вы совсем оборзели, мол, этот газ поставляете во всю Европу, а почему-то нас в Европе видеть не хотят". Мы им говорим: "Слушайте, ребят, ну конкурируйте. У вас же нет трубы до Европы – проложите её. Тогда это будет трубный газ, так или иначе сопоставимый с нашим. А если вы хотите поставлять LNG, то есть СПГ (сжиженный природный газ – ред.), то у него цена будет другая, но тоже поставляйте", - отметил он. По словам Медведева, на это американцы отвечали, что в этом случае будут неконкурентоспособны с трубным газом. "Ну в результате произошло то, что произошло. Сначала они ввели санкции в отношении нашей нефти, газа, а потом еще и произошел этот взрыв. Понятно, что в этом случае никакой альтернативы для поставок не остается", - заметил зампред Совбеза РФ.

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Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, северный поток, авария на "северных потоках", сша