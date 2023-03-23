Медведев назвал основного бенефициара взрывов на "Северных потоках"
Медведев назвал США основным бенефициаром взрывов на "Северных потоках"
© РИА Новости / Юлия Зырянова | Перейти в медиабанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Основной выгодоприобретатель от взрывов на трубопроводах "Северные потоки" - США, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар – это Соединённые Штаты Америки", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Они всё время нам талдычили: "А вы совсем оборзели, мол, этот газ поставляете во всю Европу, а почему-то нас в Европе видеть не хотят". Мы им говорим: "Слушайте, ребят, ну конкурируйте. У вас же нет трубы до Европы – проложите её. Тогда это будет трубный газ, так или иначе сопоставимый с нашим. А если вы хотите поставлять LNG, то есть СПГ (сжиженный природный газ – ред.), то у него цена будет другая, но тоже поставляйте", - отметил он.
По словам Медведева, на это американцы отвечали, что в этом случае будут неконкурентоспособны с трубным газом.
"Ну в результате произошло то, что произошло. Сначала они ввели санкции в отношении нашей нефти, газа, а потом еще и произошел этот взрыв. Понятно, что в этом случае никакой альтернативы для поставок не остается", - заметил зампред Совбеза РФ.