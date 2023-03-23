https://ria.ru/20230323/sputnik-1860008602.html

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту спутник для Минобороны

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту спутник для Минобороны - РИА Новости, 23.03.2023

Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту спутник для Минобороны

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая утром с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат "Космос-2567", его будут использовать для военных целей,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:18

2023-03-23T12:18

2023-03-23T12:37

россия

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая утром с космодрома Плесецк, вывела на орбиту космический аппарат "Космос-2567", его будут использовать для военных целей, сообщили в Минобороны."В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск", — говорится в заявлении ведомства.Ракета стартовала с космодрома Плесецк в 9:40 мск. Пуск и выведение спутника на расчетную орбиту прошли штатно. С ним установили телеметрическую связь.Другие подробности пуска не приводятся. Это уже пятый старт российской ракеты в 2023 году, третий пуск ракеты "Союз" и первый с космодрома Плесецк. В прошлом году с Плесецка прошли 13 из 22 пусков российских ракет.

https://ria.ru/20221221/sarmat-1840273417.html

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россия, плесецк (космодром)