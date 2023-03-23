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Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 23.03.2023 (обновлено: 15:50 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102976.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2023
Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Ласточкино в ходе специальной военной операции, заявили в четверг... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:30
2023-03-23T15:50
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Ласточкино в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ.В районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20230323/sklad-1860105491.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Ласточкино в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ.
В районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Российские войска уничтожили украинский склад ГСМ в Запорожской области
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
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