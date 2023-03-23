https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102976.html

Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2023

Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Ласточкино в ходе специальной военной операции, заявили в четверг... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:30

2023-03-23T15:30

2023-03-23T15:50

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Ласточкино в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ.В районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.

https://ria.ru/20230323/sklad-1860105491.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность