https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1860102976.html
Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении
Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 23.03.2023
Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Ласточкино в ходе специальной военной операции, заявили в четверг... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:30
2023-03-23T15:30
2023-03-23T15:50
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинский склад боеприпасов в районе населенного пункта Ласточкино в ходе специальной военной операции, заявили в четверг в Минобороны РФ.В районе населённого пункта Ласточкино уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20230323/sklad-1860105491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские военные уничтожили склад ВСУ на Донецком направлении