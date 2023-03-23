https://ria.ru/20230323/spetsialitet-1859942343.html

Глава РАО рассказала, какие направления будут переходить на специалитет

Глава РАО рассказала, какие направления будут переходить на специалитет - РИА Новости, 23.03.2023

Глава РАО рассказала, какие направления будут переходить на специалитет

Наиболее активный переход на специалитет будет происходить в жизненно важных для экономики и технологического развития страны отраслях, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:20

2023-03-23T08:20

2023-03-23T11:11

образование - общество

ольга васильева

российская академия образования

россия

год педагога и наставника

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832421909_0:61:3109:1810_1920x0_80_0_0_03a3955a2d2a38c67c619387ec515262.jpg

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Наиболее активный переход на специалитет будет происходить в жизненно важных для экономики и технологического развития страны отраслях, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования Ольга Васильева. "Особенно активно это будет происходить в жизненно важных для экономики и технологического развития страны отраслях. И, конечно, жизненно необходимы для страны педагоги", - сказала Васильева. Она напомнила, что во многих российских вузах, в том числе медицинских, специалитет некуда не уходил, а те отрасли, где переход со специалитета на бакалавриат все-таки произошел - будут возвращаться к специалитету. Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.Читайте полный текст интервью >>

https://na.ria.ru/20230206/spetsialitet-1849972293.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, ольга васильева, российская академия образования, россия, навигатор абитуриента