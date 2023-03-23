https://ria.ru/20230323/spetsialitet-1859942343.html
Глава РАО рассказала, какие направления будут переходить на специалитет
Глава РАО рассказала, какие направления будут переходить на специалитет - РИА Новости, 23.03.2023
Глава РАО рассказала, какие направления будут переходить на специалитет
Наиболее активный переход на специалитет будет происходить в жизненно важных для экономики и технологического развития страны отраслях, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:20
2023-03-23T08:20
2023-03-23T11:11
образование - общество
ольга васильева
российская академия образования
россия
год педагога и наставника
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Наиболее активный переход на специалитет будет происходить в жизненно важных для экономики и технологического развития страны отраслях, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования Ольга Васильева. "Особенно активно это будет происходить в жизненно важных для экономики и технологического развития страны отраслях. И, конечно, жизненно необходимы для страны педагоги", - сказала Васильева. Она напомнила, что во многих российских вузах, в том числе медицинских, специалитет некуда не уходил, а те отрасли, где переход со специалитета на бакалавриат все-таки произошел - будут возвращаться к специалитету. Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.Читайте полный текст интервью >>
https://na.ria.ru/20230206/spetsialitet-1849972293.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, ольга васильева, российская академия образования, россия, навигатор абитуриента
Образование - Общество, Ольга Васильева, Российская академия образования, Россия, Год педагога и наставника, Навигатор абитуриента
Глава РАО рассказала, какие направления будут переходить на специалитет
Глава РАО Васильева: активный переход на специалитет будет в важных для экономики отраслях
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Наиболее активный переход на специалитет будет происходить в жизненно важных для экономики и технологического развития страны отраслях, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования Ольга Васильева.
"Особенно активно это будет происходить в жизненно важных для экономики и технологического развития страны отраслях. И, конечно, жизненно необходимы для страны педагоги", - сказала Васильева.
Она напомнила, что во многих российских вузах, в том числе медицинских, специалитет некуда не уходил, а те отрасли, где переход со специалитета на бакалавриат все-таки произошел - будут возвращаться к специалитету.
Говоря о развитии системы образования в стране в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось 21 февраля, президент РФ Владимир Путин
предложил вернуться к традиционному для РФ сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным.
Путин подписал закон о праве научных организаций обучать по специалитету