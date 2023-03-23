https://ria.ru/20230323/spacex-1859925734.html
СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ планируют инвестировать в SpaceX Маска
СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ планируют инвестировать в SpaceX Маска - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ планируют инвестировать в SpaceX Маска
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют вложить деньги в частную космическую компанию SpaceX американского миллиардера и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T02:25
2023-03-23T02:25
2023-03-23T02:26
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА новости. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют вложить деньги в частную космическую компанию SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, сообщает издание Information со ссылкой на источники. "Дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби (ОАЭ - ред.) планирует инвестировать в мультимиллиардном раунде вложений в SpaceX Илона Маска", - говорится в публикации. Отмечается, что речь идет о компании Badeel, полностью принадлежащей саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund (PIF), а также об эмиратской Alpha Dhabi. Во вторник Блумберг со ссылкой на источники сообщал, что администрация США обеспокоена растущим влиянием Маска, контролирующего компании в критически значимых для страны отраслях, и обсуждает возможность принудительного разделения его активов. Подчеркивалось, что Маск может быть подвержен "иностранному манипулированию", а финансирование из Ближнего Востока для покупки соцсети Twitter может стать поводом для блокировки сделки Комитетом по иностранным инвестициям в США по соображениям национальной безопасности.
https://ria.ru/20230318/spacex-1858750405.html
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саудовская аравия, оаэ, сша, илон маск, spacex
Саудовская Аравия, ОАЭ, США, Илон Маск, SpaceX
СМИ: Саудовская Аравия и ОАЭ планируют инвестировать в SpaceX Маска
Information: Саудовская Аравия и ОАЭ планируют вложить деньги в компанию SpaceX Маска