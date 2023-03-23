https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1860159408.html

Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х

Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х - РИА Новости, 23.03.2023

Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х

Власти Якутии намерены восстанавливать и развивать связи с Монголией, в частности, сотрудничая в сельском хозяйстве и в направлении культуры, сообщил глава... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:56

2023-03-23T17:56

2023-03-23T17:56

республика саха (якутия)

арктический совет

айсен николаев

якутск

россия

монголия

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Власти Якутии намерены восстанавливать и развивать связи с Монголией, в частности, сотрудничая в сельском хозяйстве и в направлении культуры, сообщил глава республики Айсен Николаев. В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу. "С Монголией у Якутии еще с советских времен традиционно были хорошие связи, хорошие культурные связи. Сейчас мы их восстанавливаем, развиваем. В этом году был уже визит нашей правительственной делегацию в Монгольскую народную республику. Уже монгольские коллеги тоже приезжали. Мы видим много возможностей для развития наших связей, начиная от сотрудничества в сельском хозяйстве, заканчивая усилением культурных направлений", - сказал Николаев, заверив, что обмен делегациями с Монголией и работа с конкретными предпринимателями будут усиливаться.

https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1860106374.html

якутск

россия

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

арктический совет, айсен николаев, якутск, россия, монголия