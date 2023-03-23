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Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х - РИА Новости, 23.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
17:56 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1860159408.html
Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х
Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х - РИА Новости, 23.03.2023
Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х
Власти Якутии намерены восстанавливать и развивать связи с Монголией, в частности, сотрудничая в сельском хозяйстве и в направлении культуры, сообщил глава... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:56
2023-03-23T17:56
республика саха (якутия)
арктический совет
айсен николаев
якутск
россия
монголия
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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Власти Якутии намерены восстанавливать и развивать связи с Монголией, в частности, сотрудничая в сельском хозяйстве и в направлении культуры, сообщил глава республики Айсен Николаев. В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу. "С Монголией у Якутии еще с советских времен традиционно были хорошие связи, хорошие культурные связи. Сейчас мы их восстанавливаем, развиваем. В этом году был уже визит нашей правительственной делегацию в Монгольскую народную республику. Уже монгольские коллеги тоже приезжали. Мы видим много возможностей для развития наших связей, начиная от сотрудничества в сельском хозяйстве, заканчивая усилением культурных направлений", - сказал Николаев, заверив, что обмен делегациями с Монголией и работа с конкретными предпринимателями будут усиливаться.
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якутск
россия
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арктический совет, айсен николаев, якутск, россия, монголия
Республика Саха (Якутия), Арктический совет, Айсен Николаев, Якутск, Россия, Монголия

Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Власти Якутии намерены восстанавливать и развивать связи с Монголией, в частности, сотрудничая в сельском хозяйстве и в направлении культуры, сообщил глава республики Айсен Николаев.
В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Якутия планирует сотрудничать с Вьетнамом в туризме и экспорте ископаемых
Вчера, 15:37
"С Монголией у Якутии еще с советских времен традиционно были хорошие связи, хорошие культурные связи. Сейчас мы их восстанавливаем, развиваем. В этом году был уже визит нашей правительственной делегацию в Монгольскую народную республику. Уже монгольские коллеги тоже приезжали. Мы видим много возможностей для развития наших связей, начиная от сотрудничества в сельском хозяйстве, заканчивая усилением культурных направлений", - сказал Николаев, заверив, что обмен делегациями с Монголией и работа с конкретными предпринимателями будут усиливаться.
 
Республика Саха (Якутия)Арктический советАйсен НиколаевЯкутскРоссияМонголия
 
 
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