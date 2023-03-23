Власти Якутии рассчитывают на развитие сотрудничества с Монголией в с/х
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты
ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Власти Якутии намерены восстанавливать и развивать связи с Монголией, в частности, сотрудничая в сельском хозяйстве и в направлении культуры, сообщил глава республики Айсен Николаев.
В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в Якутию прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу.
"С Монголией у Якутии еще с советских времен традиционно были хорошие связи, хорошие культурные связи. Сейчас мы их восстанавливаем, развиваем. В этом году был уже визит нашей правительственной делегацию в Монгольскую народную республику. Уже монгольские коллеги тоже приезжали. Мы видим много возможностей для развития наших связей, начиная от сотрудничества в сельском хозяйстве, заканчивая усилением культурных направлений", - сказал Николаев, заверив, что обмен делегациями с Монголией и работа с конкретными предпринимателями будут усиливаться.