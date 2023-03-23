https://ria.ru/20230323/sotrudnichestvo-1860106374.html

Якутия планирует сотрудничать с Вьетнамом в туризме и экспорте ископаемых

Якутия планирует сотрудничать с Вьетнамом в туризме и экспорте ископаемых - РИА Новости, 23.03.2023

Якутия планирует сотрудничать с Вьетнамом в туризме и экспорте ископаемых

Якутия намерена развивать сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в сфере туризме и в области экспорта полезных ископаемых, сообщил глава республики Айсен... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:37

2023-03-23T15:37

2023-03-23T15:37

республика саха (якутия)

айсен николаев

арктический совет

россия

якутск

республика саха (якутия)

климат

мерзлота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860105611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c5c0d1347f96411a045438cdca52d71.jpg

ЯКУТСК, 22 мар - РИА Новости. Якутия намерена развивать сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в сфере туризме и в области экспорта полезных ископаемых, сообщил глава республики Айсен Николаев. В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в республику прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу. Он отметил, что на место ушедших с российских рынков западных стран приходят другие государства. Он отметил, что делегации Якутии и в этом году собираются принимать участие в международных выставках во Вьетнаме, добавив, что в республике с удовольствием примут вьетнамских предпринимателей. Глава Якутии рассказал, что за последние годы инвестиционный климат значительно улучшился в России и в частности в Якутии, которая по этому показателю поднялась с 52 на 13 место среди регионов РФ.

https://ria.ru/20230221/yakutiya-1853473731.html

россия

якутск

республика саха (якутия)

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, арктический совет, россия, якутск, республика саха (якутия), климат, мерзлота, вьетнам