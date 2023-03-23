Якутия планирует сотрудничать с Вьетнамом в туризме и экспорте ископаемых
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты
ЯКУТСК, 22 мар - РИА Новости. Якутия намерена развивать сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в сфере туризме и в области экспорта полезных ископаемых, сообщил глава республики Айсен Николаев.
В Якутске с 22 по 24 марта проходит научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие проводится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Для освещения конференции в республику прибыли журналисты из Греции, Турции, Монголии, Вьетнама, Индии, Казахстана. В четверг Николаев провел с ними встречу.
Он отметил, что на место ушедших с российских рынков западных стран приходят другие государства.
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"Вьетнам, мы считаем, может быть для нас хорошим и надежным партнером в будущем, учитывая добрые отношения между нашими странами. Наши делегации уже были во Вьетнаме - мы видим ряд направлений, начиная от туризма, заканчивая экспортом полезных ископаемых из Якутии, по которым мы можем с Вьетнамом очень активно работать", - сказал Николаев.
Он отметил, что делегации Якутии и в этом году собираются принимать участие в международных выставках во Вьетнаме, добавив, что в республике с удовольствием примут вьетнамских предпринимателей. Глава Якутии рассказал, что за последние годы инвестиционный климат значительно улучшился в России и в частности в Якутии, которая по этому показателю поднялась с 52 на 13 место среди регионов РФ.