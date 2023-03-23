США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков
Рябков заявил, что переговоры по устранению озабоченностей России по ДСНВ уже невозможны
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США раньше надо было договариваться с РФ по проблеме вывода ими из засчета по договору о СНВ ряда стратегических носителей, сейчас это уже невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Американцы делают вид, что можно довольно легко устранить российские озабоченности, которые существуют на протяжении многих лет, относительно их неправомерного выведения из засчета по договору значительного количества СНВ - более 100 единиц. Если это так легко, что мешало им сделать это раньше? Почему мы долгие годы не могли достучаться до Вашингтона именно по этому вопросу?", - сказал Рябков, выступая в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
"А сейчас им очень удобно на публику выносить трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться. Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", - добавил Рябков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.