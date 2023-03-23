https://ria.ru/20230323/snv-1859926063.html

США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков

США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 23.03.2023

США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков

США раньше надо было договариваться с РФ по проблеме вывода ими из засчета по договору о СНВ ряда стратегических носителей, сейчас это уже невозможно, заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T02:45

2023-03-23T02:45

2023-03-23T03:52

сергей рябков

нато

договор снв-3

владимир путин

сша

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США раньше надо было договариваться с РФ по проблеме вывода ими из засчета по договору о СНВ ряда стратегических носителей, сейчас это уже невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "А сейчас им очень удобно на публику выносить трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться. Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", - добавил Рябков. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

https://ria.ru/20230322/konflikt-1859848811.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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сергей рябков, нато, договор снв-3, владимир путин, сша, россия, вашингтон (штат)