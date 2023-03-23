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США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 23.03.2023
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02:45 23.03.2023 (обновлено: 03:52 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/snv-1859926063.html
США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков
США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 23.03.2023
США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков
США раньше надо было договариваться с РФ по проблеме вывода ими из засчета по договору о СНВ ряда стратегических носителей, сейчас это уже невозможно, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T02:45
2023-03-23T03:52
сергей рябков
нато
договор снв-3
владимир путин
сша
россия
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США раньше надо было договариваться с РФ по проблеме вывода ими из засчета по договору о СНВ ряда стратегических носителей, сейчас это уже невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "А сейчас им очень удобно на публику выносить трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться. Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", - добавил Рябков. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
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сша
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сергей рябков, нато, договор снв-3, владимир путин, сша, россия, вашингтон (штат)
Сергей Рябков, НАТО, Договор СНВ-3, Владимир Путин, США, Россия, Вашингтон (штат)
США опоздали с попытками договориться с Россией по СНВ, заявил Рябков

Рябков заявил, что переговоры по устранению озабоченностей России по ДСНВ уже невозможны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США раньше надо было договариваться с РФ по проблеме вывода ими из засчета по договору о СНВ ряда стратегических носителей, сейчас это уже невозможно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Американцы делают вид, что можно довольно легко устранить российские озабоченности, которые существуют на протяжении многих лет, относительно их неправомерного выведения из засчета по договору значительного количества СНВ - более 100 единиц. Если это так легко, что мешало им сделать это раньше? Почему мы долгие годы не могли достучаться до Вашингтона именно по этому вопросу?", - сказал Рябков, выступая в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
"А сейчас им очень удобно на публику выносить трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться. Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", - добавил Рябков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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