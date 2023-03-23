https://ria.ru/20230323/smi-1860173731.html

Пентагон запросил у конгресса США средства на борьбу с российскими СМИ

Пентагон запросил у конгресса США средства на борьбу с российскими СМИ - РИА Новости, 23.03.2023

Пентагон запросил у конгресса США средства на борьбу с российскими СМИ

Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:32

2023-03-23T18:32

2023-03-23T19:39

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ.В числе прочего она указала на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к Вашингтону.Аудитория обоих СМИ в социальных сетях значительно превышает цифру, которую назвала генерал. По словам Ричардсон, Россия продолжает в зоне ответственности Южного командования свою "масштабную дезинформационную кампанию" и имеет соглашения о сотрудничестве в области средств массовой информации с 11 странами региона. Ситуация с российскими массмедиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами назывались Sputnik и RT. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента этих средств массовой информации. В частности, в приложении к решению оказались следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий. Как отмечал глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, запрет российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.

https://ria.ru/20230215/travlya-1852233659.html

https://ria.ru/20230322/moldaviya-1859778966.html

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