Пентагон запросил у конгресса США средства на борьбу с российскими СМИ
Пентагон запросил средства на борьбу с российскими СМИ из-за успехов Sputnik и RT
Пентагон в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон запросила у конгресса дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ.
В числе прочего она указала на успехи агентства Sputnik и телеканала RT в Латинской Америке, которые "подрывают доверие" к Вашингтону.
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"У Russia Today Espanol и Sputnik Mundo более трех миллионов подписчиков. И их деятельность подрывает демократию и бросает вызов доверию к нам", — сказала Ричардсон.
Аудитория обоих СМИ в социальных сетях значительно превышает цифру, которую назвала генерал.
По словам Ричардсон, Россия продолжает в зоне ответственности Южного командования свою "масштабную дезинформационную кампанию" и имеет соглашения о сотрудничестве в области средств массовой информации с 11 странами региона.
Ситуация с российскими массмедиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами назывались Sputnik и RT. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента этих средств массовой информации. В частности, в приложении к решению оказались следующие организации: RT — Russia Today English, RT — Russia Today UK, RT — Russia Today Germany, RT — Russia Today France и RT — Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Как отмечал глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес, запрет российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.