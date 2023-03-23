https://ria.ru/20230323/smartfon-1860232382.html

Глава Чувашии перешел с iPhone на российский смартфон

Глава Чувашии перешел с iPhone на российский смартфон - РИА Новости, 23.03.2023

Глава Чувашии перешел с iPhone на российский смартфон

Глава Чувашии Олег Николаев отказался от использования iPhone и перешел на российский смартфон AYYA, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:20

2023-03-23T23:20

2023-03-23T23:29

технологии

олег николаев (политик)

ростех

apple

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев отказался от использования iPhone и перешел на российский смартфон AYYA, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. По мнению Николаева, его новый смартфон от "Ростеха" "очень современный и обеспеченный всеми стандартами связи и безопасности".Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудников администрации президента России попросили избавиться от гаджетов американской фирмы Apple. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию, пояснив при этом, что смартфоны в служебных целях не используются.На этой неделе от IPhone отказался губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Теперь он пользуется смартфоном Samsung. Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") и дочерняя компания "Ростелекома" представили трастфон (смартфон, предназначенный для безопасного общения) AYYA T1 на российской операционной системе (ОС) "Аврора" в марте 2022 года.

https://ria.ru/20230225/tekhnika-1854384554.html

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технологии, олег николаев (политик), ростех, apple, чувашская республика (чувашия)