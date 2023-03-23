https://ria.ru/20230323/sistema-1860134004.html
Мишустин объяснил новую системеу госуправления
Мишустин объяснил новую системеу госуправления - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин объяснил новую системеу госуправления
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про новую систему госуправления, которая будет контролировать нацпроекты, а также другие инициативы по трем... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:49
2023-03-23T16:49
2023-03-23T16:56
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про новую систему госуправления, которая будет контролировать нацпроекты, а также другие инициативы по трем направлениям. Второе направление, по словам премьера, относится к тому, достаточно ли для реализации этих мер денег. "Ну а третье направление – это то, о чем нам говорит президент, обратная связь с людьми… Обратная связь очень важна. Потому что, как мы думаем, не совпадает с тем, чего от нас ждут. Вот эти три элемента очень четко заложили в нашу систему госуправления", - сообщил он.
https://ria.ru/20230316/putin-1858313950.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин объяснил новую системеу госуправления
Мишустин объяснил новую систему госуправления и контроля за нацпроектами и инициативами
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про новую систему госуправления, которая будет контролировать нацпроекты, а также другие инициативы по трем направлениям.
«
"Мы создали новую систему государственного управления. Национальные проекты, государственные программы... Социально-экономические инициативы, которые мы реализуем. Все это теперь под контролем по трем направлениям. Первое… если хотите – общественно-значимые результаты", - сообщил Мишустин во время пленарного заседания Госдумы
, на котором депутаты заслушивали отчет правительства.
Второе направление, по словам премьера, относится к тому, достаточно ли для реализации этих мер денег.
"Ну а третье направление – это то, о чем нам говорит президент, обратная связь с людьми… Обратная связь очень важна. Потому что, как мы думаем, не совпадает с тем, чего от нас ждут. Вот эти три элемента очень четко заложили в нашу систему госуправления", - сообщил он.
Путин призвал вывести систему управления на новый уровень