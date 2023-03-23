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ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии - РИА Новости, 23.03.2023
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22:06 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/siriya-1860221683.html
ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии
ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии - РИА Новости, 23.03.2023
ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии
США грубо нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии, нарушения носят целенаправленный и систематический... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:06
2023-03-23T22:06
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США грубо нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии, нарушения носят целенаправленный и систематический характер, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. Он уточнил, что за год количество нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", существенно возросло - с начала 2023 года зафиксировано 452 случая.
https://ria.ru/20230320/siriya-1859037049.html
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в мире, сша, сирия, россия
В мире, США, Сирия, Россия
ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии

ЦПВС обвинил США в систематическом нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookИстребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией
Истребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Истребитель F/A-18 ВМС США в небе над Сирией. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США грубо нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии, нарушения носят целенаправленный и систематический характер, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции", которые носят целенаправленный и систематический характер", - сказал Гуринов.
Он уточнил, что за год количество нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", существенно возросло - с начала 2023 года зафиксировано 452 случая.
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