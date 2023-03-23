https://ria.ru/20230323/siriya-1860221683.html
ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии
ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии - РИА Новости, 23.03.2023
ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии
США грубо нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии, нарушения носят целенаправленный и систематический... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:06
2023-03-23T22:06
2023-03-23T22:06
в мире
сша
сирия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758972176_170:0:3295:1758_1920x0_80_0_0_3001796386aa0c743e267735a52102c5.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США грубо нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии, нарушения носят целенаправленный и систематический характер, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. Он уточнил, что за год количество нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", существенно возросло - с начала 2023 года зафиксировано 452 случая.
https://ria.ru/20230320/siriya-1859037049.html
сша
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758972176_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_5e8d5b09a85c36ab7a9244e573083257.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, россия
В мире, США, Сирия, Россия
ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии
ЦПВС обвинил США в систематическом нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии