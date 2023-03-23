https://ria.ru/20230323/siriya-1860221683.html

ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии

ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии - РИА Новости, 23.03.2023

ЦПВС обвинил США в нарушении обязательств по безопасности полетов в Сирии

США грубо нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии, нарушения носят целенаправленный и систематический... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:06

2023-03-23T22:06

2023-03-23T22:06

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США грубо нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полетов в Сирии, нарушения носят целенаправленный и систематический характер, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. Он уточнил, что за год количество нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", существенно возросло - с начала 2023 года зафиксировано 452 случая.

https://ria.ru/20230320/siriya-1859037049.html

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