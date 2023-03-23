Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/simvolika-1860233364.html
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева - РИА Новости, 23.03.2023
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева
Бойцы группы "Вагнера" встречают большое количество нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:32
2023-03-23T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
артемовский
артемовск
украина
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859741608_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_db52d92a80718a2f4246baaf3a9f28cb.jpg
АРТЁМОВСК (ДНР), 23 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнера" встречают большое количество нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец бронегруппы одноименного подразделения, выполняющий ряд задач под Артёмовском (украинское название Бахмут). Он уточнил, что при продвижении на Артемовском направлении бойцы группы "Вагнера" встречают достаточно много нацистской и "модифицированной" нацистской символики. "Именно мы (бронегруппа – ред.), не скажу, что находим много, а пехотинцы, естественно. В основном это шевроны различного разлива", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что помимо белых крестов украинские бойцы также часто используют изображение головы носорога как отличительный знак. "Кресты, головы носорогов рисуют. В основном, это принадлежность к каким-либо националистическим батальонам означает", - пояснил собеседник агентства. Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230323/trofei-1860231790.html
артемовский
артемовск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859741608_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_522b54a97993cefb2263d703c323fb2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовский, артемовск, украина, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовский, Артемовск, Украина, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева

Бойцы "Вагнера" встречают большое количество нацистской символики на позициях Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на дороге в окрестностях Артемовска
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЁМОВСК (ДНР), 23 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнера" встречают большое количество нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец бронегруппы одноименного подразделения, выполняющий ряд задач под Артёмовском (украинское название Бахмут).
«
"Белые кресты (напоминающие знак вермахта в годы Второй мировой войны – ред.). Многие машины имеют эту отличительную символику укрофашистских воинов. Данной символикой они достаточно много машин помечают - танков бронетехники. Возможно на нацистскую символику отсылка", - сказал боец бронегруппы, демонстрируя трофейную БМП.
Он уточнил, что при продвижении на Артемовском направлении бойцы группы "Вагнера" встречают достаточно много нацистской и "модифицированной" нацистской символики.
"Именно мы (бронегруппа – ред.), не скажу, что находим много, а пехотинцы, естественно. В основном это шевроны различного разлива", - пояснил собеседник агентства.
Вид на город Артемовск - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику
Вчера, 23:15
Он уточнил, что помимо белых крестов украинские бойцы также часто используют изображение головы носорога как отличительный знак.
"Кресты, головы носорогов рисуют. В основном, это принадлежность к каким-либо националистическим батальонам означает", - пояснил собеседник агентства.
Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскийАртемовскУкраинаЧВК "Вагнер"Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала