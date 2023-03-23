https://ria.ru/20230323/simvolika-1860233364.html
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева - РИА Новости, 23.03.2023
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева
Бойцы группы "Вагнера" встречают большое количество нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:32
2023-03-23T23:32
2023-03-23T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
артемовский
артемовск
украина
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
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АРТЁМОВСК (ДНР), 23 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнера" встречают большое количество нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец бронегруппы одноименного подразделения, выполняющий ряд задач под Артёмовском (украинское название Бахмут). Он уточнил, что при продвижении на Артемовском направлении бойцы группы "Вагнера" встречают достаточно много нацистской и "модифицированной" нацистской символики. "Именно мы (бронегруппа – ред.), не скажу, что находим много, а пехотинцы, естественно. В основном это шевроны различного разлива", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что помимо белых крестов украинские бойцы также часто используют изображение головы носорога как отличительный знак. "Кресты, головы носорогов рисуют. В основном, это принадлежность к каким-либо националистическим батальонам означает", - пояснил собеседник агентства. Артёмовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовский, артемовск, украина, чвк "вагнер", вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовский, Артемовск, Украина, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины
Бойцы "Вагнера" рассказали о нацистской символике на позициях Киева
Бойцы "Вагнера" встречают большое количество нацистской символики на позициях Киева
АРТЁМОВСК (ДНР), 23 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнера" встречают большое количество нацистской и схожей с ней символики, продвигаясь на артемовском направлении, рассказал РИА Новости боец бронегруппы одноименного подразделения, выполняющий ряд задач под Артёмовском (украинское название Бахмут).
«
"Белые кресты (напоминающие знак вермахта в годы Второй мировой войны – ред.). Многие машины имеют эту отличительную символику укрофашистских воинов. Данной символикой они достаточно много машин помечают - танков бронетехники. Возможно на нацистскую символику отсылка", - сказал боец бронегруппы, демонстрируя трофейную БМП.
Он уточнил, что при продвижении на Артемовском направлении бойцы группы "Вагнера" встречают достаточно много нацистской и "модифицированной" нацистской символики.
"Именно мы (бронегруппа – ред.), не скажу, что находим много, а пехотинцы, естественно. В основном это шевроны различного разлива", - пояснил собеседник агентства.
Бойцы "Вагнера" показали, как используют трофейное вооружение и технику
Он уточнил, что помимо белых крестов украинские бойцы также часто используют изображение головы носорога как отличительный знак.
"Кресты, головы носорогов рисуют. В основном, это принадлежность к каким-либо националистическим батальонам означает", - пояснил собеседник агентства.
Артёмовск
(на Украине
официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка
. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.