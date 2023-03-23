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Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах
Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах
Россия в 2022 году достигла лучшего за последние пять лет результата по победам детей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, школьники... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:40
2023-03-23T12:40
2023-03-23T12:42
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в 2022 году достигла лучшего за последние пять лет результата по победам детей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, школьники выиграли 43 медали, из них 32 - золотые, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Лучший результат российского образования – это победы наших детей. Сборные команды ежегодно выступают на восьми самых значимых международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. В прошлом году выиграли сорок три медали. Большинство из них – высшей пробы – тридцать две золотые и одиннадцать серебряных. Это лучший результат по количеству золота за последние десять лет", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/karta-1860018231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах
Мишустин: достигнут лучший за пять лет результат по победам в школьных олимпиадах