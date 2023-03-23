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Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах - РИА Новости, 23.03.2023
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12:40 23.03.2023 (обновлено: 12:42 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/shkola-1860019543.html
Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах
Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах
Россия в 2022 году достигла лучшего за последние пять лет результата по победам детей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, школьники... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:40
2023-03-23T12:42
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в 2022 году достигла лучшего за последние пять лет результата по победам детей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, школьники выиграли 43 медали, из них 32 - золотые, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Лучший результат российского образования – это победы наших детей. Сборные команды ежегодно выступают на восьми самых значимых международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. В прошлом году выиграли сорок три медали. Большинство из них – высшей пробы – тридцать две золотые и одиннадцать серебряных. Это лучший результат по количеству золота за последние десять лет", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах

Мишустин: достигнут лучший за пять лет результат по победам в школьных олимпиадах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в 2022 году достигла лучшего за последние пять лет результата по победам детей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, школьники выиграли 43 медали, из них 32 - золотые, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Лучший результат российского образования – это победы наших детей. Сборные команды ежегодно выступают на восьми самых значимых международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. В прошлом году выиграли сорок три медали. Большинство из них – высшей пробы – тридцать две золотые и одиннадцать серебряных. Это лучший результат по количеству золота за последние десять лет", - сказал Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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