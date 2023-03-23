https://ria.ru/20230323/shkola-1860019543.html

Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах

Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о числе побед в школьных олимпиадах

Россия в 2022 году достигла лучшего за последние пять лет результата по победам детей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, школьники... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:40

2023-03-23T12:40

2023-03-23T12:42

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михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия в 2022 году достигла лучшего за последние пять лет результата по победам детей в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, школьники выиграли 43 медали, из них 32 - золотые, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Лучший результат российского образования – это победы наших детей. Сборные команды ежегодно выступают на восьми самых значимых международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. В прошлом году выиграли сорок три медали. Большинство из них – высшей пробы – тридцать две золотые и одиннадцать серебряных. Это лучший результат по количеству золота за последние десять лет", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/karta-1860018231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, общество, социальный навигатор, сн_образование