"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер восхитила подписчиков откровенными снимками в своей соцсети. На фотографиях Николь демонстрирует подтянутую фигуру, позируя в крошечном бикини в цветочный принт. У поклонников мнения разошлись. Некоторые заподозрили Шерзингер в увлечении пластикой, а также написали, что она слишком худая. Но большинство все же восхитила стройная фигура певицы. Николь Шерзингер сейчас отдыхает в Австралии со своим бойфрендом Томом Эвансом. Ранее в Сети появились слухи о расставании пары. Но певица опровергла их. У пары все хорошо, однако с помолвкой пока не спешат.
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер восхитила подписчиков откровенными снимками в своей соцсети.
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
1 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
2 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
3 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
1 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
2 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
3 из 3
На фотографиях Николь демонстрирует подтянутую фигуру, позируя в крошечном бикини в цветочный принт.
«
"Раз в году отправляйся туда, где никогда не был", – процитировала слова Далай-ламы знаменитость.
У поклонников мнения разошлись. Некоторые заподозрили Шерзингер в увлечении пластикой, а также написали, что она слишком худая. Но большинство все же восхитила стройная фигура певицы.
«
"Я весь вспотел!", "Вот это тело!", "Когда увидел, кофе потек из носа", "Самая горячая женщина на Земле!" – высказались поклонники звезды.
Николь Шерзингер сейчас отдыхает в Австралии со своим бойфрендом Томом Эвансом. Ранее в Сети появились слухи о расставании пары. Но певица опровергла их. У пары все хорошо, однако с помолвкой пока не спешат.
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