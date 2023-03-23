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"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер - РИА Новости, 23.03.2023
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Шоубиз
 
03:14 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/sherzinger-1859852552.html
"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер
"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер - РИА Новости, 23.03.2023
"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер
Вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер восхитила подписчиков откровенными снимками в своей соцсети. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T03:14
2023-03-23T03:14
шоубиз
николь шерзингер
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер восхитила подписчиков откровенными снимками в своей соцсети. На фотографиях Николь демонстрирует подтянутую фигуру, позируя в крошечном бикини в цветочный принт. У поклонников мнения разошлись. Некоторые заподозрили Шерзингер в увлечении пластикой, а также написали, что она слишком худая. Но большинство все же восхитила стройная фигура певицы. Николь Шерзингер сейчас отдыхает в Австралии со своим бойфрендом Томом Эвансом. Ранее в Сети появились слухи о расставании пары. Но певица опровергла их. У пары все хорошо, однако с помолвкой пока не спешат.
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николь шерзингер, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Николь Шерзингер, Шоу-бизнес, Знаменитости
"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер

В Сети восхитились горячими фото вокалистки The Pussycat Dolls Николь Шерзингер в бикини

© AP Photo / Invision/ Joel C RyanПевица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019
Певица Николь Шерзингер на церемонии вручения премии British Fashion Awards 2019 - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер восхитила подписчиков откровенными снимками в своей соцсети.
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
1 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
2 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
3 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
1 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
2 из 3
Скриншот публикации Николь Шерзингер в социальной сети
3 из 3
На фотографиях Николь демонстрирует подтянутую фигуру, позируя в крошечном бикини в цветочный принт.
«

"Раз в году отправляйся туда, где никогда не был", – процитировала слова Далай-ламы знаменитость.

У поклонников мнения разошлись. Некоторые заподозрили Шерзингер в увлечении пластикой, а также написали, что она слишком худая. Но большинство все же восхитила стройная фигура певицы.
«

"Я весь вспотел!", "Вот это тело!", "Когда увидел, кофе потек из носа", "Самая горячая женщина на Земле!" – высказались поклонники звезды.

Николь Шерзингер сейчас отдыхает в Австралии со своим бойфрендом Томом Эвансом. Ранее в Сети появились слухи о расставании пары. Но певица опровергла их. У пары все хорошо, однако с помолвкой пока не спешат.
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