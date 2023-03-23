https://ria.ru/20230323/sherzinger-1859852552.html

"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер

"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер - РИА Новости, 23.03.2023

"Самая горячая женщина": в Сети восхитились смелыми фото Николь Шерзингер

Вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер восхитила подписчиков откровенными снимками в своей соцсети. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T03:14

2023-03-23T03:14

2023-03-23T03:14

шоубиз

николь шерзингер

шоу-бизнес

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156190/50/1561905015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3c4a2df784958897dc4d5fb23297bdb.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер восхитила подписчиков откровенными снимками в своей соцсети. На фотографиях Николь демонстрирует подтянутую фигуру, позируя в крошечном бикини в цветочный принт. У поклонников мнения разошлись. Некоторые заподозрили Шерзингер в увлечении пластикой, а также написали, что она слишком худая. Но большинство все же восхитила стройная фигура певицы. Николь Шерзингер сейчас отдыхает в Австралии со своим бойфрендом Томом Эвансом. Ранее в Сети появились слухи о расставании пары. Но певица опровергла их. У пары все хорошо, однако с помолвкой пока не спешат.

https://ria.ru/20221228/plaksina-1841912064.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николь шерзингер, шоу-бизнес, знаменитости