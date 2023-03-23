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В Грозном прошел съезд народов Чечни - РИА Новости, 23.03.2023
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17:36 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/sezd-1860151828.html
В Грозном прошел съезд народов Чечни
В Грозном прошел съезд народов Чечни - РИА Новости, 23.03.2023
В Грозном прошел съезд народов Чечни
Более 4 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в съезде народов Чеченской Республики в Грозном. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:36
2023-03-23T17:36
грозный
россия
ахмат кадыров (политик)
рамзан кадыров
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Более 4 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в съезде народов Чеченской Республики в Грозном. Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. "Когда говорят 20 лет, нам кажется это огромный отрезок времени. Оглянувшись, у меня бывает такое ощущение, будто это все было вчера... Я и все, кто был рядом, помнят, как Ахмат-Хаджи не спал ночами напролёт. Он усердно работал, чтобы состоялся референдум, и народ сам смог проголосовать за своё будущее", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении. Он поблагодарил тех, кто способствовал принятию конституции Чечни 20 лет назад. Среди участников съезда много тех, кто принимал участие в референдуме 20 лет назад: общественники, представители муниципалитетов и чиновники. В своих выступлениях они вспоминали начало пути к процветанию, отмечали роль первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова в деле становления мира в Чечне. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов зачитал приветствие президента России Владимира Путина в адрес участников съезда, в котором он отметил, что в ходе специальной военной операции герои-чеченцы защищают РФ и проявляют отвагу.
https://ria.ru/20230323/chechnya-1859985265.html
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грозный, россия, ахмат кадыров (политик), рамзан кадыров, магомед даудов, чеченская республика (чечня)
Грозный, Россия, Ахмат Кадыров (политик), Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, Чеченская республика (Чечня)
В Грозном прошел съезд народов Чечни

В Грозном прошел съезд народов Чечни, в нем приняли участие более четырех тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на комплекс высотных зданий "Грозный-Сити"
Вид на комплекс высотных зданий Грозный-Сити - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на комплекс высотных зданий "Грозный-Сити" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Более 4 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в съезде народов Чеченской Республики в Грозном.
Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.
"Когда говорят 20 лет, нам кажется это огромный отрезок времени. Оглянувшись, у меня бывает такое ощущение, будто это все было вчера... Я и все, кто был рядом, помнят, как Ахмат-Хаджи не спал ночами напролёт. Он усердно работал, чтобы состоялся референдум, и народ сам смог проголосовать за своё будущее", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении.
Он поблагодарил тех, кто способствовал принятию конституции Чечни 20 лет назад.
Среди участников съезда много тех, кто принимал участие в референдуме 20 лет назад: общественники, представители муниципалитетов и чиновники. В своих выступлениях они вспоминали начало пути к процветанию, отмечали роль первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова в деле становления мира в Чечне. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов зачитал приветствие президента России Владимира Путина в адрес участников съезда, в котором он отметил, что в ходе специальной военной операции герои-чеченцы защищают РФ и проявляют отвагу.
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ГрозныйРоссияАхмат Кадыров (политик)Рамзан КадыровМагомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)
 
 
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