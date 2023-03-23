В Грозном прошел съезд народов Чечни
В Грозном прошел съезд народов Чечни, в нем приняли участие более четырех тысяч человек
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на комплекс высотных зданий "Грозный-Сити"
Вид на комплекс высотных зданий "Грозный-Сити" . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Более 4 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в съезде народов Чеченской Республики в Грозном.
Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.
"Когда говорят 20 лет, нам кажется это огромный отрезок времени. Оглянувшись, у меня бывает такое ощущение, будто это все было вчера... Я и все, кто был рядом, помнят, как Ахмат-Хаджи не спал ночами напролёт. Он усердно работал, чтобы состоялся референдум, и народ сам смог проголосовать за своё будущее", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении.
Он поблагодарил тех, кто способствовал принятию конституции Чечни 20 лет назад.
Среди участников съезда много тех, кто принимал участие в референдуме 20 лет назад: общественники, представители муниципалитетов и чиновники. В своих выступлениях они вспоминали начало пути к процветанию, отмечали роль первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова в деле становления мира в Чечне. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов зачитал приветствие президента России Владимира Путина в адрес участников съезда, в котором он отметил, что в ходе специальной военной операции герои-чеченцы защищают РФ и проявляют отвагу.