https://ria.ru/20230323/sezd-1860151828.html

В Грозном прошел съезд народов Чечни

В Грозном прошел съезд народов Чечни - РИА Новости, 23.03.2023

В Грозном прошел съезд народов Чечни

Более 4 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в съезде народов Чеченской Республики в Грозном. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:36

2023-03-23T17:36

2023-03-23T17:36

грозный

россия

ахмат кадыров (политик)

рамзан кадыров

магомед даудов

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Более 4 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в съезде народов Чеченской Республики в Грозном. Съезд посвящен 20-летию со дня проведения всенародного референдума в Чечне и принятия конституции республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. "Когда говорят 20 лет, нам кажется это огромный отрезок времени. Оглянувшись, у меня бывает такое ощущение, будто это все было вчера... Я и все, кто был рядом, помнят, как Ахмат-Хаджи не спал ночами напролёт. Он усердно работал, чтобы состоялся референдум, и народ сам смог проголосовать за своё будущее", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем выступлении. Он поблагодарил тех, кто способствовал принятию конституции Чечни 20 лет назад. Среди участников съезда много тех, кто принимал участие в референдуме 20 лет назад: общественники, представители муниципалитетов и чиновники. В своих выступлениях они вспоминали начало пути к процветанию, отмечали роль первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова в деле становления мира в Чечне. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов зачитал приветствие президента России Владимира Путина в адрес участников съезда, в котором он отметил, что в ходе специальной военной операции герои-чеченцы защищают РФ и проявляют отвагу.

https://ria.ru/20230323/chechnya-1859985265.html

грозный

россия

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Наталья Макарова

грозный, россия, ахмат кадыров (политик), рамзан кадыров, магомед даудов, чеченская республика (чечня)