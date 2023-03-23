https://ria.ru/20230323/sevastopol-1859974782.html

Нарышкин рассказал, когда понял, что Севастополь — это Россия

Нарышкин рассказал, когда понял, что Севастополь — это Россия - РИА Новости, 23.03.2023

Нарышкин рассказал, когда понял, что Севастополь — это Россия

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признался, что еще в 2009 году "твердо понял", что... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:44

2023-03-23T10:44

2023-03-23T10:44

политика

россия

севастополь

сергей нарышкин

российское историческое общество

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признался, что еще в 2009 году "твердо понял", что Севастополь останется с Россией. Выступая в на круглом столе по истории Севастополя, Нарышкин рассказал, как 14 лет назад, будучи руководителем администрации президента РФ, в День Победы 9 мая побывал в Севастополе. "В тот день был небольшой военный парад с участием и украинских, и российских военных. Потом - демонстрация жителей города. И, как вы знаете, всегда при проведении таких демонстраций у людей в руках цветы, воздушные шарики, флажки и флаги", - сказал Нарышкин. "Так вот, я обратил внимание, что из каждых десяти флагов восемь как минимум не украинские, а российские. И только два флага Украины. Я тогда твердо понял, что севастопольцы свой город никому не отдадут, город русской славы", - добавил он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858755523.html

https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html

россия

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, севастополь, сергей нарышкин, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)