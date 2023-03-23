https://ria.ru/20230323/sevastopol-1859974782.html
Нарышкин рассказал, когда понял, что Севастополь — это Россия
Нарышкин рассказал, когда понял, что Севастополь — это Россия - РИА Новости, 23.03.2023
Нарышкин рассказал, когда понял, что Севастополь — это Россия
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признался, что еще в 2009 году "твердо понял", что... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:44
2023-03-23T10:44
2023-03-23T10:44
политика
россия
севастополь
сергей нарышкин
российское историческое общество
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин признался, что еще в 2009 году "твердо понял", что Севастополь останется с Россией. Выступая в на круглом столе по истории Севастополя, Нарышкин рассказал, как 14 лет назад, будучи руководителем администрации президента РФ, в День Победы 9 мая побывал в Севастополе. "В тот день был небольшой военный парад с участием и украинских, и российских военных. Потом - демонстрация жителей города. И, как вы знаете, всегда при проведении таких демонстраций у людей в руках цветы, воздушные шарики, флажки и флаги", - сказал Нарышкин. "Так вот, я обратил внимание, что из каждых десяти флагов восемь как минимум не украинские, а российские. И только два флага Украины. Я тогда твердо понял, что севастопольцы свой город никому не отдадут, город русской славы", - добавил он. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858755523.html
https://ria.ru/20230318/krym-1858834706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, севастополь, сергей нарышкин, российское историческое общество, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Политика, Россия, Севастополь, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин рассказал, когда понял, что Севастополь — это Россия
Нарышкин рассказал, что понял, что Севастополь — это Россия, на параде 9 мая 2009 года