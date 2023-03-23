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Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.03.2023
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10:41 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/sevastopol-1859974432.html
Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин
Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.03.2023
Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин
Севастополь в последние годы развивается динамично и стремительно, этому не смогут помешать никакие усилия Киева и его "ненасытным покровителям" с Запада,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:41
2023-03-23T10:41
севастополь
киев
россия
сергей нарышкин
безопасность
российское историческое общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Севастополь в последние годы развивается динамично и стремительно, этому не смогут помешать никакие усилия Киева и его "ненасытным покровителям" с Запада, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Успехи исторической науки в Севастополе отражают динамичное и стремительное развитие самого города, и этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей", - сказал Нарышкин в четверг на круглом столе по истории Севастополя.
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
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севастополь, киев, россия, сергей нарышкин, безопасность, российское историческое общество
Севастополь, Киев, Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Российское историческое общество
Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: ненасытные покровители Киева не смогут помешать развитию Севастополя

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Севастополь в последние годы развивается динамично и стремительно, этому не смогут помешать никакие усилия Киева и его "ненасытным покровителям" с Запада, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Успехи исторической науки в Севастополе отражают динамичное и стремительное развитие самого города, и этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей", - сказал Нарышкин в четверг на круглом столе по истории Севастополя.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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Вчера, 09:32
 
СевастопольКиевРоссияСергей НарышкинБезопасностьРоссийское историческое общество
 
 
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