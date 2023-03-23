https://ria.ru/20230323/sevastopol-1859974432.html

Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин

Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.03.2023

Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин

Севастополь в последние годы развивается динамично и стремительно, этому не смогут помешать никакие усилия Киева и его "ненасытным покровителям" с Запада,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:41

2023-03-23T10:41

2023-03-23T10:41

севастополь

киев

россия

сергей нарышкин

безопасность

российское историческое общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Севастополь в последние годы развивается динамично и стремительно, этому не смогут помешать никакие усилия Киева и его "ненасытным покровителям" с Запада, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Успехи исторической науки в Севастополе отражают динамичное и стремительное развитие самого города, и этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей", - сказал Нарышкин в четверг на круглом столе по истории Севастополя.

https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html

севастополь

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, киев, россия, сергей нарышкин, безопасность, российское историческое общество