https://ria.ru/20230323/sevastopol-1859974432.html
Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин
Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.03.2023
Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин
Севастополь в последние годы развивается динамично и стремительно, этому не смогут помешать никакие усилия Киева и его "ненасытным покровителям" с Запада,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:41
2023-03-23T10:41
2023-03-23T10:41
севастополь
киев
россия
сергей нарышкин
безопасность
российское историческое общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Севастополь в последние годы развивается динамично и стремительно, этому не смогут помешать никакие усилия Киева и его "ненасытным покровителям" с Запада, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Успехи исторической науки в Севастополе отражают динамичное и стремительное развитие самого города, и этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима и его ненасытных западных покровителей", - сказал Нарышкин в четверг на круглом столе по истории Севастополя.
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, киев, россия, сергей нарышкин, безопасность, российское историческое общество
Севастополь, Киев, Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность, Российское историческое общество
Покровители Киева не помешают развитию Севастополя, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: ненасытные покровители Киева не смогут помешать развитию Севастополя