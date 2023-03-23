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Красноярский край с начала года экспортировал 50 тысяч тонн продукции АПК - РИА Новости, 23.03.2023
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09:16 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/selkhozprodukt-1859949275.html
Красноярский край с начала года экспортировал 50 тысяч тонн продукции АПК
Красноярский край с начала года экспортировал 50 тысяч тонн продукции АПК - РИА Новости, 23.03.2023
Красноярский край с начала года экспортировал 50 тысяч тонн продукции АПК
Красноярский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с начала текущего года экспортировал сельскохозяйственной продукции на 19,6 миллиона... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:16
2023-03-23T09:16
красноярский край
сша
китай
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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Красноярский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с начала текущего года экспортировал сельскохозяйственной продукции на 19,6 миллиона долларов США, более чем наполовину выполнив годовой показатель, закрепленный за регионом, сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства и торговли. По ее данным, основные направления отгрузки – Китай, Белоруссия, Монголия, Казахстан и Киргизия. "C начала года из края за рубеж отгружено более 50 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса на 19,6 млн долларов. Регион на 66,7% выполнил показатель, закрепленный за ним в 2023 году в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении. В частности, за границу отправлено 29 тысяч тонн прочей продукции, включая семена рапса, льна, отруби и картофель, около 20,5 тысячи тонн готовой продукции, в том числе мёд, колбаса, мука, а также 970 тонн зерновых культур и 190 тонн молочной и мясной продукции. Заместитель главы краевого кабмина – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что динамика экспортных поставок продукции АПК из региона достаточно высокая, однако со сбытом зерновых культур, которые являются для Красноярского края ключевыми, есть определенные трудности. "Вывоз за пределы края и на экспорт осложняют низкая цена зерновых "на вагоне", загруженность железнодорожной сети и нехватка подвижного состава. Министерство ежедневно отрабатывает оптимальные пути решения возникающих вопросов", - пояснил он. По данным краевого министерства, в 2022 году хозяйства края реализовали в интервенционный фонд 207,7 тысячи тонн пшеницы третьего и четвертого классов урожая-2022. Мощности хранения зерновых в Красноярском крае оцениваются в 3,9 миллиона тонн. Для развития экспорта продукции АПК действуют федеральные меры поддержки, в частности льготные кредитование и лизинг, компенсация затрат на сертификацию продукции, её транспортировку, создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и другие цели. Ежегодно в рамках нацпроекта выделяются средства на производство масличных – семян рапса и соевых бобов. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Красноярский край экспортировал 99,5 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса на 35,8 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230214/demografiya-1851914694.html
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красноярский край, сша, китай
Красноярский край, США, Китай
Красноярский край с начала года экспортировал 50 тысяч тонн продукции АПК

Красноярский край с начала года экспортировал продукцию АПК на 19,6 миллиона долларов

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Красноярский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с начала текущего года экспортировал сельскохозяйственной продукции на 19,6 миллиона долларов США, более чем наполовину выполнив годовой показатель, закрепленный за регионом, сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства и торговли.
По ее данным, основные направления отгрузки – Китай, Белоруссия, Монголия, Казахстан и Киргизия.
"C начала года из края за рубеж отгружено более 50 тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса на 19,6 млн долларов. Регион на 66,7% выполнил показатель, закрепленный за ним в 2023 году в нацпроекте "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.
В частности, за границу отправлено 29 тысяч тонн прочей продукции, включая семена рапса, льна, отруби и картофель, около 20,5 тысячи тонн готовой продукции, в том числе мёд, колбаса, мука, а также 970 тонн зерновых культур и 190 тонн молочной и мясной продукции.
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Заместитель главы краевого кабмина – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что динамика экспортных поставок продукции АПК из региона достаточно высокая, однако со сбытом зерновых культур, которые являются для Красноярского края ключевыми, есть определенные трудности.
"Вывоз за пределы края и на экспорт осложняют низкая цена зерновых "на вагоне", загруженность железнодорожной сети и нехватка подвижного состава. Министерство ежедневно отрабатывает оптимальные пути решения возникающих вопросов", - пояснил он.
По данным краевого министерства, в 2022 году хозяйства края реализовали в интервенционный фонд 207,7 тысячи тонн пшеницы третьего и четвертого классов урожая-2022. Мощности хранения зерновых в Красноярском крае оцениваются в 3,9 миллиона тонн.
Для развития экспорта продукции АПК действуют федеральные меры поддержки, в частности льготные кредитование и лизинг, компенсация затрат на сертификацию продукции, её транспортировку, создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и другие цели. Ежегодно в рамках нацпроекта выделяются средства на производство масличных – семян рапса и соевых бобов.
По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Красноярский край экспортировал 99,5 тысячи тонн продукции агропромышленного комплекса на 35,8 миллиона долларов.
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