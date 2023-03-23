https://ria.ru/20230323/saratov-1860077088.html

Педагоги из ЛНР примут участие в образовательном форуме в Саратове

Педагоги из ЛНР примут участие в образовательном форуме в Саратове - РИА Новости, 23.03.2023

Педагоги из ЛНР примут участие в образовательном форуме в Саратове

К участникам саратовского научно-образовательного фестиваля "Неделя педагогического образования" в этом году впервые присоединятся их коллеги из Луганской... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:19

2023-03-23T14:19

2023-03-23T14:19

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. К участникам саратовского научно-образовательного фестиваля "Неделя педагогического образования" в этом году впервые присоединятся их коллеги из Луганской народной республики, сообщили в СГУ имени Н.Г. Чернышевского."Символично, что юбилейная "Неделя педагогического образования" проходит в Год педагога и наставника, – отмечает ректор СГУ Алексей Чумаченко. – Саратовский университет давно работает в области подготовки учителей, и мы сложный момент перехода на российские образовательные стандарты имеем возможность помочь сильнейшему вузу Луганской народной республики. В январе СГУ и ЛГПУ подписали соглашение о сотрудничестве. И теперь преподаватели наших вузов постоянно обмениваются опытом, проводят совместные консультации, лекции и научные исследования. Коллеги из Луганска приедут в Саратов на наше большое педагогическое мероприятие. Студенты ЛГПУ примут участие в нашем традиционном конкурсе педагогического мастерства "Шаг в профессию"".Форум откроется в пятницу, 24 марта, научно-методическим практикумом для молодых учителей Саратовской области. В этот же день стартует школа абитуриента-педагога "Интенсив_ПРО". Запланирована встреча с заместителем Председателя Правительства Саратовской области – министром образования Саратовской области М.И. Орловым. Важными составными частями недели неизменно остаются олимпиада по педагогике для бакалавров и магистрантов, а также студенческий конкурс профессионального мастерства "Шаг в профессию".В этом году пространством для научно-методических споров и обсуждения вопросов современного образования послужат дискуссионные площадки: "Роскошь человеческого общения: детские надежды и педагогическое завтра", "Учитель в зеркале Слова", "Цифровой учитель: объём и смысл понятия", "Учитель: профессия, призвание, психотип", "Правовой навигатор для начинающего педагога".Идеи, рожденные во время фестиваля, в дальнейшем находят воплощение в реальных практиках. Как отмечает ректор Алексей Чумаченко, "сегодня, когда вся система высшего образования стоит на пороге больших изменений, нам как никогда важно объединить накопленный годами успешный опыт в области педагогики с эффективными практиками и методиками современности. Найти гармоничную формулу обучения учительскому мастерству, опираясь на наши богатые традиции. Мы должны воспитать замечательных педагогов: чутких, внимательных, эрудированных, осознающих свою ответственность и любящих свою работу, школу, учеников, – педагогов, которые понимают, насколько тесно соединены образование и воспитание"."Неделя педагогического образования" за 10 лет стала одной из визитных карточек Саратовского университета и образцом поиска новых форматов для разговоров о современной школе. В этом году фестиваль пройдет под девизом "Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование