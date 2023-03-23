https://ria.ru/20230323/saratov-1860077088.html
Педагоги из ЛНР примут участие в образовательном форуме в Саратове
Педагоги из ЛНР примут участие в образовательном форуме в Саратове - РИА Новости, 23.03.2023
Педагоги из ЛНР примут участие в образовательном форуме в Саратове
К участникам саратовского научно-образовательного фестиваля "Неделя педагогического образования" в этом году впервые присоединятся их коллеги из Луганской... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:19
2023-03-23T14:19
2023-03-23T14:19
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860076380_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_86cf30c088bb3e80dcedb46b60270ca4.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. К участникам саратовского научно-образовательного фестиваля "Неделя педагогического образования" в этом году впервые присоединятся их коллеги из Луганской народной республики, сообщили в СГУ имени Н.Г. Чернышевского."Символично, что юбилейная "Неделя педагогического образования" проходит в Год педагога и наставника, – отмечает ректор СГУ Алексей Чумаченко. – Саратовский университет давно работает в области подготовки учителей, и мы сложный момент перехода на российские образовательные стандарты имеем возможность помочь сильнейшему вузу Луганской народной республики. В январе СГУ и ЛГПУ подписали соглашение о сотрудничестве. И теперь преподаватели наших вузов постоянно обмениваются опытом, проводят совместные консультации, лекции и научные исследования. Коллеги из Луганска приедут в Саратов на наше большое педагогическое мероприятие. Студенты ЛГПУ примут участие в нашем традиционном конкурсе педагогического мастерства "Шаг в профессию"".Форум откроется в пятницу, 24 марта, научно-методическим практикумом для молодых учителей Саратовской области. В этот же день стартует школа абитуриента-педагога "Интенсив_ПРО". Запланирована встреча с заместителем Председателя Правительства Саратовской области – министром образования Саратовской области М.И. Орловым. Важными составными частями недели неизменно остаются олимпиада по педагогике для бакалавров и магистрантов, а также студенческий конкурс профессионального мастерства "Шаг в профессию".В этом году пространством для научно-методических споров и обсуждения вопросов современного образования послужат дискуссионные площадки: "Роскошь человеческого общения: детские надежды и педагогическое завтра", "Учитель в зеркале Слова", "Цифровой учитель: объём и смысл понятия", "Учитель: профессия, призвание, психотип", "Правовой навигатор для начинающего педагога".Идеи, рожденные во время фестиваля, в дальнейшем находят воплощение в реальных практиках. Как отмечает ректор Алексей Чумаченко, "сегодня, когда вся система высшего образования стоит на пороге больших изменений, нам как никогда важно объединить накопленный годами успешный опыт в области педагогики с эффективными практиками и методиками современности. Найти гармоничную формулу обучения учительскому мастерству, опираясь на наши богатые традиции. Мы должны воспитать замечательных педагогов: чутких, внимательных, эрудированных, осознающих свою ответственность и любящих свою работу, школу, учеников, – педагогов, которые понимают, насколько тесно соединены образование и воспитание"."Неделя педагогического образования" за 10 лет стала одной из визитных карточек Саратовского университета и образцом поиска новых форматов для разговоров о современной школе. В этом году фестиваль пройдет под девизом "Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860076380_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_6b7e74cdff652cb88f24690ed160075a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. К участникам саратовского научно-образовательного фестиваля "Неделя педагогического образования" в этом году впервые присоединятся их коллеги из Луганской народной республики, сообщили в СГУ имени Н.Г. Чернышевского.
"Символично, что юбилейная "Неделя педагогического образования" проходит в Год педагога и наставника, – отмечает ректор СГУ Алексей Чумаченко. – Саратовский университет давно работает в области подготовки учителей, и мы сложный момент перехода на российские образовательные стандарты имеем возможность помочь сильнейшему вузу Луганской народной республики. В январе СГУ и ЛГПУ подписали соглашение о сотрудничестве. И теперь преподаватели наших вузов постоянно обмениваются опытом, проводят совместные консультации, лекции и научные исследования. Коллеги из Луганска приедут в Саратов на наше большое педагогическое мероприятие. Студенты ЛГПУ примут участие в нашем традиционном конкурсе педагогического мастерства "Шаг в профессию"".
Форум откроется в пятницу, 24 марта, научно-методическим практикумом для молодых учителей Саратовской области. В этот же день стартует школа абитуриента-педагога "Интенсив_ПРО". Запланирована встреча с заместителем Председателя Правительства Саратовской области – министром образования Саратовской области М.И. Орловым. Важными составными частями недели неизменно остаются олимпиада по педагогике для бакалавров и магистрантов, а также студенческий конкурс профессионального мастерства "Шаг в профессию".
В этом году пространством для научно-методических споров и обсуждения вопросов современного образования послужат дискуссионные площадки: "Роскошь человеческого общения: детские надежды и педагогическое завтра", "Учитель в зеркале Слова", "Цифровой учитель: объём и смысл понятия", "Учитель: профессия, призвание, психотип", "Правовой навигатор для начинающего педагога".
Идеи, рожденные во время фестиваля, в дальнейшем находят воплощение в реальных практиках. Как отмечает ректор Алексей Чумаченко, "сегодня, когда вся система высшего образования стоит на пороге больших изменений, нам как никогда важно объединить накопленный годами успешный опыт в области педагогики с эффективными практиками и методиками современности. Найти гармоничную формулу обучения учительскому мастерству, опираясь на наши богатые традиции. Мы должны воспитать замечательных педагогов: чутких, внимательных, эрудированных, осознающих свою ответственность и любящих свою работу, школу, учеников, – педагогов, которые понимают, насколько тесно соединены образование и воспитание".
"Неделя педагогического образования" за 10 лет стала одной из визитных карточек Саратовского университета и образцом поиска новых форматов для разговоров о современной школе. В этом году фестиваль пройдет под девизом "Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле".