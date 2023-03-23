https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html

Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства

Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства - РИА Новости, 23.03.2023

Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства

Ставропольский край в минувшем году смог провести объемную работу по сохранению устойчивости экономики, обеспечению положительных темпов развития в ключевых... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T21:20

2023-03-23T21:20

2023-03-23T21:23

ставропольский край

экономика

россия

ставропольский край

владимир владимиров

михаил мишустин

госдума рф

санкции

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ставропольский край в минувшем году смог провести объемную работу по сохранению устойчивости экономики, обеспечению положительных темпов развития в ключевых отраслях благодаря поддержке федерального правительства, заявил губернатор края Владимир Владимиров.Он прокомментировал отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме."Прошлой весной против нашей страны массово начали вводить незаконные санкции. Ставропольские предприятия столкнулись с проблемами – от сбоев в каналах поставки до переориентирования на новые рынки сбыта продукции. Многие из них мы смогли решить достаточно быстро – благодаря решениям президента и поддержке российского правительства. Сохранили устойчивость краевой экономики, положительные темпы развития в ключевых отраслях и приток инвестиций", - приводит слова Владимирова его пресс-служба.Глава края напомнил, что только прямая поддержка региона из федерального бюджета выросла в прошлом году почти на 2 миллиарда рублей."Вдобавок, мы смогли задействовать новые инструменты развития. Например, благодаря механизму инфраструктурных кредитов в прошлом году мы привлекли 667 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов и развитие коммунальной инфраструктуры. В этом году рассчитываем привлечь почти в 10 раз больше, свыше 6 миллиардов рублей. Эти средства поддержат выполнение производственных проектов в сфере сельского хозяйства и переработки, а также помогут с модернизацией сетей водо- и теплоснабжения", - отметил губернатор.Большое внимание уделяется на Ставрополье поддержке участников СВО - на обеспечение соцподдержки бойцов и их семей в региональном бюджете запланировано более 6 миллиардов рублей."На особом месте в нашей повестке – реализация прорывных проектов развития, которые курируются правительством РФ. Планируем, что только в этом году их реализация принесет Ставрополью более 29 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать 1,8 тысячи новых рабочих мест", - заключил Владимиров.

https://ria.ru/20230113/doroga-1844717332.html

https://ria.ru/20230218/stvropole-1852896179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, ставропольский край, владимир владимиров, михаил мишустин, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии