https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html
Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства
Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства - РИА Новости, 23.03.2023
Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства
Ставропольский край в минувшем году смог провести объемную работу по сохранению устойчивости экономики, обеспечению положительных темпов развития в ключевых... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T21:20
2023-03-23T21:20
2023-03-23T21:23
ставропольский край
экономика
россия
ставропольский край
владимир владимиров
михаил мишустин
госдума рф
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789293760_0:55:2205:1295_1920x0_80_0_0_7435bb0afa0dcf01e852016cb8a8def5.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ставропольский край в минувшем году смог провести объемную работу по сохранению устойчивости экономики, обеспечению положительных темпов развития в ключевых отраслях благодаря поддержке федерального правительства, заявил губернатор края Владимир Владимиров.Он прокомментировал отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме."Прошлой весной против нашей страны массово начали вводить незаконные санкции. Ставропольские предприятия столкнулись с проблемами – от сбоев в каналах поставки до переориентирования на новые рынки сбыта продукции. Многие из них мы смогли решить достаточно быстро – благодаря решениям президента и поддержке российского правительства. Сохранили устойчивость краевой экономики, положительные темпы развития в ключевых отраслях и приток инвестиций", - приводит слова Владимирова его пресс-служба.Глава края напомнил, что только прямая поддержка региона из федерального бюджета выросла в прошлом году почти на 2 миллиарда рублей."Вдобавок, мы смогли задействовать новые инструменты развития. Например, благодаря механизму инфраструктурных кредитов в прошлом году мы привлекли 667 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов и развитие коммунальной инфраструктуры. В этом году рассчитываем привлечь почти в 10 раз больше, свыше 6 миллиардов рублей. Эти средства поддержат выполнение производственных проектов в сфере сельского хозяйства и переработки, а также помогут с модернизацией сетей водо- и теплоснабжения", - отметил губернатор.Большое внимание уделяется на Ставрополье поддержке участников СВО - на обеспечение соцподдержки бойцов и их семей в региональном бюджете запланировано более 6 миллиардов рублей."На особом месте в нашей повестке – реализация прорывных проектов развития, которые курируются правительством РФ. Планируем, что только в этом году их реализация принесет Ставрополью более 29 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать 1,8 тысячи новых рабочих мест", - заключил Владимиров.
https://ria.ru/20230113/doroga-1844717332.html
https://ria.ru/20230218/stvropole-1852896179.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789293760_1:0:2205:1653_1920x0_80_0_0_bb0f0185dd01eec997a31be8e0389703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ставропольский край, владимир владимиров, михаил мишустин, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии
Ставропольский край, Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Санкции, Санкции в отношении России
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ставропольский край в минувшем году смог провести объемную работу по сохранению устойчивости экономики, обеспечению положительных темпов развития в ключевых отраслях благодаря поддержке федерального правительства, заявил губернатор края Владимир Владимиров.
Он прокомментировал отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина
о работе правительства в Госдуме
.
"Прошлой весной против нашей страны массово начали вводить незаконные санкции. Ставропольские предприятия столкнулись с проблемами – от сбоев в каналах поставки до переориентирования на новые рынки сбыта продукции. Многие из них мы смогли решить достаточно быстро – благодаря решениям президента и поддержке российского правительства. Сохранили устойчивость краевой экономики, положительные темпы развития в ключевых отраслях и приток инвестиций", - приводит слова Владимирова
его пресс-служба.
Глава края напомнил, что только прямая поддержка региона из федерального бюджета выросла в прошлом году почти на 2 миллиарда рублей.
Железную дорогу подведут к новому терминалу аэропорта Минвод на Ставрополье
"Вдобавок, мы смогли задействовать новые инструменты развития. Например, благодаря механизму инфраструктурных кредитов в прошлом году мы привлекли 667 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов и развитие коммунальной инфраструктуры. В этом году рассчитываем привлечь почти в 10 раз больше, свыше 6 миллиардов рублей. Эти средства поддержат выполнение производственных проектов в сфере сельского хозяйства и переработки, а также помогут с модернизацией сетей водо- и теплоснабжения", - отметил губернатор.
Большое внимание уделяется на Ставрополье
поддержке участников СВО - на обеспечение соцподдержки бойцов и их семей в региональном бюджете запланировано более 6 миллиардов рублей.
"На особом месте в нашей повестке – реализация прорывных проектов развития, которые курируются правительством РФ. Планируем, что только в этом году их реализация принесет Ставрополью более 29 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать 1,8 тысячи новых рабочих мест", - заключил Владимиров.
Другие новости региона читайте здесь>>
Делегация Ставрополья доставила 60 тонн грузов для бойцов в зоне СВО