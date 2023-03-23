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Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства - РИА Новости, 23.03.2023
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Ставропольский край
 
21:20 23.03.2023 (обновлено: 21:23 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html
Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства
Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства - РИА Новости, 23.03.2023
Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства
Ставропольский край в минувшем году смог провести объемную работу по сохранению устойчивости экономики, обеспечению положительных темпов развития в ключевых... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T21:20
2023-03-23T21:23
ставропольский край
экономика
россия
ставропольский край
владимир владимиров
михаил мишустин
госдума рф
санкции
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ставропольский край в минувшем году смог провести объемную работу по сохранению устойчивости экономики, обеспечению положительных темпов развития в ключевых отраслях благодаря поддержке федерального правительства, заявил губернатор края Владимир Владимиров.Он прокомментировал отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме."Прошлой весной против нашей страны массово начали вводить незаконные санкции. Ставропольские предприятия столкнулись с проблемами – от сбоев в каналах поставки до переориентирования на новые рынки сбыта продукции. Многие из них мы смогли решить достаточно быстро – благодаря решениям президента и поддержке российского правительства. Сохранили устойчивость краевой экономики, положительные темпы развития в ключевых отраслях и приток инвестиций", - приводит слова Владимирова его пресс-служба.Глава края напомнил, что только прямая поддержка региона из федерального бюджета выросла в прошлом году почти на 2 миллиарда рублей."Вдобавок, мы смогли задействовать новые инструменты развития. Например, благодаря механизму инфраструктурных кредитов в прошлом году мы привлекли 667 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов и развитие коммунальной инфраструктуры. В этом году рассчитываем привлечь почти в 10 раз больше, свыше 6 миллиардов рублей. Эти средства поддержат выполнение производственных проектов в сфере сельского хозяйства и переработки, а также помогут с модернизацией сетей водо- и теплоснабжения", - отметил губернатор.Большое внимание уделяется на Ставрополье поддержке участников СВО - на обеспечение соцподдержки бойцов и их семей в региональном бюджете запланировано более 6 миллиардов рублей."На особом месте в нашей повестке – реализация прорывных проектов развития, которые курируются правительством РФ. Планируем, что только в этом году их реализация принесет Ставрополью более 29 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать 1,8 тысячи новых рабочих мест", - заключил Владимиров.
https://ria.ru/20230113/doroga-1844717332.html
https://ria.ru/20230218/stvropole-1852896179.html
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экономика, россия, ставропольский край, владимир владимиров, михаил мишустин, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии
Ставропольский край, Экономика, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Санкции, Санкции в отношении России

Ставрополье справилось с санкциями благодаря поддержке правительства

В городе Минеральные Воды
В городе Минеральные Воды
В городе Минеральные Воды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ставропольский край в минувшем году смог провести объемную работу по сохранению устойчивости экономики, обеспечению положительных темпов развития в ключевых отраслях благодаря поддержке федерального правительства, заявил губернатор края Владимир Владимиров.
Он прокомментировал отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме.
"Прошлой весной против нашей страны массово начали вводить незаконные санкции. Ставропольские предприятия столкнулись с проблемами – от сбоев в каналах поставки до переориентирования на новые рынки сбыта продукции. Многие из них мы смогли решить достаточно быстро – благодаря решениям президента и поддержке российского правительства. Сохранили устойчивость краевой экономики, положительные темпы развития в ключевых отраслях и приток инвестиций", - приводит слова Владимирова его пресс-служба.
Глава края напомнил, что только прямая поддержка региона из федерального бюджета выросла в прошлом году почти на 2 миллиарда рублей.
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"Вдобавок, мы смогли задействовать новые инструменты развития. Например, благодаря механизму инфраструктурных кредитов в прошлом году мы привлекли 667 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов и развитие коммунальной инфраструктуры. В этом году рассчитываем привлечь почти в 10 раз больше, свыше 6 миллиардов рублей. Эти средства поддержат выполнение производственных проектов в сфере сельского хозяйства и переработки, а также помогут с модернизацией сетей водо- и теплоснабжения", - отметил губернатор.
Большое внимание уделяется на Ставрополье поддержке участников СВО - на обеспечение соцподдержки бойцов и их семей в региональном бюджете запланировано более 6 миллиардов рублей.
"На особом месте в нашей повестке – реализация прорывных проектов развития, которые курируются правительством РФ. Планируем, что только в этом году их реализация принесет Ставрополью более 29 миллиардов рублей инвестиций и позволит создать 1,8 тысячи новых рабочих мест", - заключил Владимиров.

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Ставропольский крайЭкономикаРоссияСтавропольский крайВладимир ВладимировМихаил МишустинГосдума РФСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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